Топ-50 украинских IT-компаний за полгода потеряли 858 специалистов

На январь 2025 года в рейтинге топ-50 украинских IT-компаний по количеству специалистов произошли существенные изменения. Он включает находящихся в Украине айтовцев и специалистов, которые выехали за границу, но платят сюда налоги.

Об этом пишет портал DOU.

В обновленном рейтинге добавились две новые компании: Together Networks, которая работает в сфере дейтинга и social discovery и имеет 621 вернувшегося в список специалиста в Украине и ISD. В ее команде 761 специалист, и компания специализируется на разработке решений в области здравоохранения.

В то же время из рейтинга выбыли GeeksForLess (600 сотрудников) и GR8 Tech (553 специалиста в Украине). Всего в рейтинге 25 сервисных компаний, одна аутстафинговая, 19 продуктовых и еще пять гибридных.

Отток специалистов

По состоянию на январь 2025 года общая численность работников в 50 крупнейших IT-компаниях Украины составляет 79,6 тыс. За второе полугодие 2024 количество специалистов сократилось на 858 человек (1,07%). Это пока самый маленький показатель сокращения с начала полномасштабного вторжения. Всего за 2024 год отток кадров составил 2000 специалистов, в то время как в 2023 году он составлял 10 тысяч.

Количество технических специалистов у топ-50 компаний за шесть месяцев уменьшилось на 901 человек (1,5%). Основными причинами отлива остаются:

Легализация за границей релокированных специалистов (почти половина компаний указывает этот фактор);

Увольнение специалистов на бенче (10 компаний);

Реструктуризация (6 компаний).

Несмотря на общий отток, во втором полугодии 2024 года IT-компании активнее нанимали новых специалистов. В общей сложности на работу взяли 7,2 тыс. айтовцев, что на 1,7 тыс. больше, чем в первом полугодии. В частности, сервисные компании значительно усилили наем.

Ситуация в крупнейших компаниях

Ajax Systems стала единственной компанией из топ-5, демонстрирующей положительную динамику: +749 специалистов за полгода. Всего в Украине у компании работает более 4000 сотрудников. Ajax Systems продолжает расширять портфолио устройств (со 135 до 180), активно нанимает инженеров, линейный персонал и планирует расширение команд продаж.

EPAM Ukraine практически остановил отток кадров (минус 30 за полгода). Компания отмечает, что испытала небольшое оживление мирового ИТ-рынка, что способствовало найму. За 2024 год к EPAM в Украине присоединилось более 1000 специалистов, из них 508 – Junior-специалисты, а 590 – Middle+.

SoftServe имеет похожую ситуацию (минус 56 айтовцев за полгода). Во втором полугодии 2024 года компания наняла 477 специалистов, всего за год — 700. Основные вакансии: Java, .NET, WebUI, QC. Часть вакансий компания закрыла в восточной части Украины, поддерживая специалистов по прифронтовым областям.

GlobalLogic за полгода потеряла 366 специалистов, объясняя это сокращением рынка ИТ-услуг из-за войны. Однако компания активно сотрудничает с материнской Hitachi и поддерживает своих сотрудников, обнаружив новые проекты для 1115 человек в резерве и открыв более 10 миниофисов в более безопасных регионах Украины.

Luxoft потеряла 200 специалистов, что обусловлено легализацией специалистов за границей и менее активным выходом новых клиентов на украинский рынок. Компания продолжает найм, ориентируясь на Java-разработчиков и нишевых специалистов.

Лидеры роста

16 компаний во втором полугодии 2024 увеличили количество специалистов, еще три остались на том же уровне.

Лучшую динамику показали:

Ajax Systems (+749 специалистов);

(+749 специалистов); Nova Digital (+323 специалиста) благодаря диджитализации, экспансии на новые рынки и разработке собственных ИТ-продуктов. Наиболее востребованы специалисты: Project Managers, Business Analysts, DevOps, QA;

(+323 специалиста) благодаря диджитализации, экспансии на новые рынки и разработке собственных ИТ-продуктов. Наиболее востребованы специалисты: Project Managers, Business Analysts, DevOps, QA; Wix, анонсировавшая открытие дизайн-хаба в Киеве и набор 50 новых специалистов.

Среди растущих — 9 продуктовых, 3 гибридные, 4 сервисные и аутстаф-компании (Modus X, N-iX, SPD Technology и ALLSTARSIT).

Компании с отрицательной динамикой

31 компания сократила количество работников во втором полугодии 2024 года. Среди них:

Infopulse & Tietoevry Ukraine (-152 специалиста) через реорганизацию;

(-152 специалиста) через реорганизацию; Room 8 Group (-135 специалистов) из-за сокращения проектов, релокации и поступления работников в ВСУ;

(-135 специалистов) из-за сокращения проектов, релокации и поступления работников в ВСУ; DataArt (-128 специалистов) объясняет изменения естественной текучестью кадров, но продолжает наем;

(-128 специалистов) объясняет изменения естественной текучестью кадров, но продолжает наем; Ciklum (-120 специалистов) из-за сокращения проектов и легализации сотрудников за границей;

(-120 специалистов) из-за сокращения проектов и легализации сотрудников за границей; SQUAD (-130 специалистов) из-за сокращения 15% украинской команды в январе 2025 года.

Согласно сообщению, шесть компаний планируют набрать 200-500 новых специалистов (против четырех летом 2024-го), еще 17 компаний — 50-200 специалистов (против 13 летом). Несмотря на вызовы, рынок демонстрирует стабилизацию, и в случае положительных изменений ситуация для украинской ИТ-индустрии может улучшиться.

В этом году лидерами рейтинга крупнейших IT-компаний Украины стали EPAM Systems, GlobalLogic и Luxoft среди сервисных компаний и Fintech Band (monobank) среди продуктовых.

В 2023 году компании топ-30 получили 2,5 млрд долларов дохода, уплатив в государственный бюджет 53 млн долларов налога на прибыль. При этом совокупный доход представителей рейтинга составляет 42% общего дохода IT-рынка.