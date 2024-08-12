Штат 50 крупнейших IT-компаний Украины уменьшился на 2,4 тысяч человек в первой половине года

В первой половине 2024 года общее количество работников в 50 крупнейших IT-компаниях Украины уменьшилось на 2,4 тысячи человек, что составляет 2,9% от предыдущего уровня. По состоянию на июль 2024 года количество специалистов в этих компаниях составляет 79,4 тысячи. Об этом свидетельствуют данные DOU.

На этот раз в рейтинг попали сразу четыре новых компании. Nova Digital за полгода увеличила свою команду на 146 человек. Modus X, проводящая цифровую трансформацию ДТЭК и недавно обособившаяся, также демонстрирует активный рост (+90 специалистов).

Также после полуторагодичного перерыва в рейтинг вернулась WIX, которая не сообщает точные данные о количестве сотрудников, но активно нанимает в Украине. Еще одна новая компания, Binotel, специализируется на телекоммуникациях и выросла в три раза за последние два года.

AirSlate, почти вошедшая в рейтинг, в настоящее время имеет 573 работника (уменьшение на 57 человек за полгода). Из рейтинга выбыли AMC Bridge (536 профессионалов) и Gameloft (530 профессионалов). Информации о количестве сотрудников Astound Commerce нет, однако предполагается, что она имеет менее 600 специалистов в Украине.

В этом рейтинге уже 20 продуктовых компаний и семь гибридных, что свидетельствует об увеличении их доли. Сервисных (аутсорс) и аутстафинговых компаний стало меньше – сейчас их 23.

Также количество технических специалистов в топ-50 уменьшилось на 2,4 тысячи человек или на 3,8% за полгода. Как отмечает издание, уменьшение может быть обусловлено как оттоком кадров, так и ростом доли продуктовых компаний, обычно имеющих меньше технических специалистов.

Однако основными причинами уменьшения количества специалистов являются релокация, сложности с клиентами и сокращение. Половина компаний продолжают легализовать релокированных украинских специалистов за рубежом, а четверть компаний отмечают увольнение специалистов на бенче. Восемь компаний активно запускают новые проекты, столько же имеют организационные изменения.

Всего в первой половине 2024 года 50 крупнейших IT-компаний наняли 5,5 тысяч новых специалистов, что почти на уровне зимнего показателя. Половина новых наемов приходится на продуктовые компании.

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