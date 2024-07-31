Объем украинского ІТ-экспорта уменьшился в первом полугодии

По данным Национального банка Украины, экспорт ІТ-услуг из Украины за первые шесть месяцев 2024 сократился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,21 миллиарда долларов. В денежном эквиваленте уменьшение составляет 170 миллионов долларов. Об этом сообщает DOU.

В июне 2024 года экспорт ІТ-услуг из Украины сократился на 8,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 512 миллионов долларов. Год назад, в июне 2023 года, этот показатель был одним из самых высоких за весь год и достигал 573 миллионов долларов.

Напомним, что украинский экспорт IT-услуг в мае 2024 года снизился на 5% по сравнению с маем прошлого года и составил 560 миллионов долларов. В то же время по сравнению с апрелем этого года объемы выросли на 2,8%.

В январе-мае 2024 года выручка от IT-экспорта составила 2,7 миллиарда долларов, что на 3,9% меньше, чем за тот же период 2023 года. Самый высокий показатель за последний год был в декабре 2023 года – 611 миллионов долларов, самый низкий – в январе 2024 года – 508 миллионов долларов.

В 2023 году экспорт IT-услуг впервые снизился на 8,5%, до 6,7 миллиарда долларов по сравнению с рекордным уровнем 2022 года – 7,3 миллиарда долларов. Основными партнерами в этом секторе остаются США, Мальта, Великобритания, Кипр и Израиль. Доля IT в общем экспорте услуг Украины превышает 40% и составляет 13% от общего экспорта.

ІТ-отрасль может падать на 5-10% каждый год

В 2023 году экспортная выручка ІТ-услуг снизилась на 8,5%. Это произошло впервые за годы независимости Украины.

"Еще в 2022 году мы прогнозировали, что результаты экспортной выручки-2023 снизятся. Такая ситуация сложилась по нескольким причинам: на айти-бизнес давят риски, связанные с войной, происходит паника на глобальных рынках в вопросах рецессии, началась новая фаза войны Израиля" с Сектором Газа", — рассказал в интервью Delo.ua Степан Веселовский, СЭО Львовского IT Кластера.

По его словам, все это добавило нестабильности в целом на глобальных рынках и, в частности, в мировом технологическом секторе, и украинское ІТ-сообщество начинает проигрывать конкуренцию на международном рынке.

"Потому что на наш бизнес существенно давит военное положение, которое накладывает определенные ограничения на деятельность компаний и людей в Украине. При этом Украина может потерять более 8% экспортной выручки услуг. Это произойдет, если власти не помогут ІТ-компаниям решить существующие проблемы, которые мешают возобновлять нашу конкуренцию на глобальном рынке.", – говорит он.

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