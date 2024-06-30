Украинский экспорт IT-услуг в мае 2024 году снизился на 5%

Украинский экспорт IT-услуг в мае 2024 года снизился на 5% по сравнению с маем прошлого года, составив в денежном эквиваленте $560 млн.

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Об этом пишет Forbes, ссылаясь на данные Национального банка.

IT-сектор остается одним из важнейших экспортных секторов Украины. Однако в 2023 году он принес $6,7 млрд. Несмотря на общее снижение в мае по сравнению с апрелем этого года объемы экспорта IT-услуг выросли на 2,8%.

В январе-мае 2024 года выручка составила $2,7 млрд, что на 3,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года ($2,8 млрд). Самый высокий уровень экспорта IT-услуг за последние 12 месяцев был зафиксирован в декабре 2023 года – $611 млн, самый низкий – в январе 2024-го – $508 млн.

До этого рекордный показатель был в феврале 2022 года, когда экспорт ИТ-услуг из Украины принес $839 млн. В последнее десятилетие экспорт украинских ИТ-услуг ежегодно рос на 20-30%. Однако в 2023 году впервые зафиксировано падение – на 8,5%, до $6,7 млрд по сравнению с рекордным показателем 2022 года в $7,3 млрд.

Основными странами-партнерами Украины в IT-секторе США, Мальта, Великобритания, Кипр и Израиль. Несмотря на понижение, доля ИТ в экспорте услуг Украины все еще превышает 40%, а в общем экспорте составляет 13%.

ИТ-отрасль может падать на 5-10% каждый год

В 2023 году экспортная выручка ИТ-услуг снизилась на 8,5%. Это произошло впервые за годы независимости Украины.

"Еще в 2022 году мы прогнозировали, что результаты экспортной выручки-2023 снизятся. Такая ситуация сложилась по нескольким причинам: на айти-бизнес давят риски, связанные с войной, происходит паника на глобальных рынках в вопросах рецессии, началась новая фаза войны Израиля" с Сектором Газа", - рассказал в интервью Delo.ua Степан Веселовский, СЭО Львовского IT Кластера.

По его словам, все это добавило нестабильности в целом на глобальных рынках и, в частности, в мировом технологическом секторе, и украинское ИТ-сообщество начинает проигрывать конкуренцию на международном рынке.

"Потому что на наш бизнес существенно давит военное положение, которое накладывает определенные ограничения на деятельность компаний и людей в Украине. При этом Украина может потерять более 8% экспортной выручки услуг. Это произойдет, если власти не помогут ИТ-компаниям решить существующие проблемы, которые мешают возобновлять нашу конкуренцию на глобальном рынке.", – говорит он.

Источник фото: ua.depositphotos.com