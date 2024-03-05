Почему украинская ИТ-отрасль может падать на 5-10% каждый год. О проблемах и перспективах отрасли рассказывает Степан Веселовский, Львовский IT Кластер

Почему украинская ИТ-индустрия переживает рецессию? Как проблемы мобилизации влияют на получение новых контрактов в айти-отрасли? Почему командировки за границу важны для поддержки конкурентоспособности наших айтишников на международном рынке? По каким сценариям может идти ИТ-индустрия в ближайшие годы? Об этом в интервью Delo.ua рассказал Степан Веселовский, СЕО Львовского IT Кластера.

Почему украинская ИТ-индустрия переживает рецессию? Как проблемы мобилизации влияют на получение новых контрактов в айти-отрасли? Почему командировки за границу важны для поддержки конкурентоспособности наших айтишников на международном рынке? По каким сценариям может идти ИТ-индустрия в ближайшие годы? Об этом в интервью Delo.ua рассказал Степан Веселовский, СЕО Львовского IT Кластера.

Давайте поговорим о болях украинского айти-бизнеса. В 2023 году экспортная выручка ИТ-услуг снизилась на 8,5%. Это произошло впервые за годы независимости Украины. По вашему мнению, почему в прошлом году украинское айти упало почти на 10%?

– Для нас это не стало неожиданностью. Еще в 2022 году мы прогнозировали, что результаты экспортной выручки-2023 снизятся. Такая ситуация сложилась по нескольким причинам:

на айти-бизнес давят риски, связанные с войной.

происходит паника на глобальных рынках по вопросам рецессии.

началась новая фаза войны Израиля с Сектором Газа.

Все это придало нестабильности в целом на глобальных рынках и, в частности, в мировом технологическом секторе.

Как результат, украинское ИТ-сообщество начинает проигрывать конкуренцию на международном рынке. Потому что на наш бизнес существенно оказывает давление военное положение, которое накладывает определенные ограничения на деятельность компаний и людей в Украине.

Понятно, что индустрия не сможет решить эти проблемы без помощи властей. Отраслевые ассоциации и компании пытаются построить коммуникации с государством. Но, к сожалению, этот диалог часто становится односторонним.

В данном случае я не говорю об общении с отдельными ведомствами, в частности, с Минцифры, здесь контакты хорошо налажены. Но это всего лишь маленькая частица пазла.

Власти начали обсуждать проблемы ИТ-бизнеса только после того, как появились несанкционированные действия со стороны силовиков, блокировавших деятельность компаний. Мы все знаем об этих кейсах.

Вероятно, война не закончится в краткосрочной перспективе. Поэтому страна должна готовиться к сложным временам не только в военном плане, но и экономически. Поэтому важно выстраивать понятную коммуникацию, в частности, с ИТ-индустрией.

Иначе падение экспорта в айти может продолжаться и в 2024 году. При этом Украина может лишиться более 8% экспортной выручки услуг. Это произойдет, если власти не помогут ИТ-компаниям решить существующие проблемы, которые мешают возобновлять нашу конкуренцию на глобальном рынке.

Одна из ключевых проблем украинского ИТ – это вопрос мобилизации. Давно айти-сообщество говорит, что нужны ясные и прозрачные правила бронирования, позволяющие планировать старт и завершение проектов. А иностранные заказчики в свою очередь смогут спокойно сотрудничать с нашими айтишниками. Какая схема мобилизации может быть эффективной для отрасли?

Следует понимать, что даже во время войны системный бизнес должен работать в условиях планирования. Понятно, что сейчас невозможно составить план на длительный срок, но реально на средний срок. Речь идет о 2-3 годах. В этом периоде планирование предприниматели не видят сценариев для окончания войны. Это значит, что они планируют работать, понимая, что военные действия будут продолжаться.

Тогда возникает вопрос: как бизнес может быть операционно успешным, если в любой момент специалиста могут мобилизовать и уже через час он может не работать над проектом? Дело в том, что ИТ-бизнес в основном построен на человеческом капитале. То есть 70% расходов компании – это вознаграждение ее работников.

В других секторах такая часть может быть меньше. К примеру, в агросекторе, строительстве – это 7%, в розничной торговле – 25-35%. Мы говорим о структуре расходов бизнеса на вознаграждение работников.

Надо понять, что ИТ-услуги создаются людьми, именно от их профессиональности и опыта зависит, каким будет доход компаний, экспортная выручка и т.д. Именно поэтому вместе с повышением эффективности мобилизации должны работать также сбалансированные и действенные механизмы бронирования ключевых работников для компаний, работающих в Украине.

Тогда компании смогут планировать свою операционную деятельность, находить заказчиков, завершать проекты, платить вознаграждение специалистам и налоги в бюджет, из которых в том числе идет финансирование на Вооруженные силы Украины.

Для понимания: сейчас в рамках действующей системы мобилизации в ИТ-отрасли забронировано около 3000 человек. При этом в индустрии трудится около 300 тыс. специалистов. Из них – 75% мужчин. То есть количество забронированных составляет около 1% представителей украинского ИТ-сообщества.

Поэтому мы считаем, что необходимо изменять правила мобилизации и бронирования ключевых работников. В частности:

Необходимо определить, какие предприятия являются критическими для Украины. Это поможет искоренить проблему злоупотребления схемой бронирования. В этих условиях предприятия ИТ-отрасли являются критическими, потому что 40,5% экспорта всех украинских услуг приходится именно на айти.

Одним из критериев в вопросе бронирования ключевых работников должен быть экономический фактор: вознаграждение работников, вычет налогов с зарплаты специалиста. Это поможет компаниям забронировать ключевых сотрудников, потому что, по-видимому, они получают высокую зарплату.

Такой подход был озвучен в конце 2023 года. Базово он прост, понятен и сбалансирован. Если внедрить такую методику для процедуры бронирования, тогда ИТ-бизнес сможет развивать свою операционную деятельность и выводить всю украинскую техноотрасль из кризиса.

Надеемся, что власти услышат ИТ-бизнес и сделают действенный механизм бронирования ключевых работников.

А как вы оцениваете возможность командировок представителей ИТ-компаний за границу с целью представлять свои услуги, заключать контракты и т.д. Это действительно сложный процесс?

- Для ИТ-отрасли важно решить проблему коротких бизнес-командировок украинских специалистов за границу. Наша индустрия работает на экспорт, так что представители компаний должны выезжать за границу, чтобы заключать соглашения, представлять Украину на международных мероприятиях, встречаться с иностранными партнерами и клиентами. Решение этого вопроса усилит конкуренцию наших айтишников на глобальном рынке.

В общем, уже были попытки решить проблему с командировкой за границу. В частности, анонсировался механизм "е-командировки", но этот процесс так и не был запущен.

Такая ситуация оказывает негативное влияние на ожидания бизнеса. Дело в том, что компании – как украинские, так и международные – готовятся. Изучают изменения в законодательстве, готовят сотрудников, предупреждают иностранных партнеров, что есть положительные сигналы, которые изменят ситуацию для бизнес-процессов. И в последний момент все меняется.

Поэтому нужно сказать клиентам за границей, что все переговоры отменяем. На вопрос: "Почему?" – сложно что-то объяснить, потому что эти непрогнозируемые вещи происходят на уровне государства. Это плохие маячки, потому что бизнес не может работать в условиях отсутствия понятных и прозрачных правил игры во время полномасштабной войны. Тогда невозможно говорить о восстановлении, а тем более развитии айти-индустрии.

Вы можете в цифрах оценить, как решение имеющихся проблем на уровне государства может повлиять на состояние ИТ-сообщества?

- Если бы были внедрены действенные и прозрачные механизмы бронирования ключевых работников и командировок за границу, ИТ-отрасль смогла бы вернуть те 8,5% экспортной выручки, которая была потеряна в 2023 году. И это реально сделать уже в 2024 году.

Почему такая уверенность? Я общался со многими представителями украинских и международных компаний. Они говорят: если будут решены проблемы мобилизации и командировок, мы заведем большую часть нашего бизнеса в Украине.

Поэтому айти-отрасль вполне способна поднять около 5-10% экспортной выручки за этот год. Но рост зависит от того, когда именно будут приняты соответствующие решения. Если это произойдет в пределах 1-го квартала, тогда мой прогноз более чем реалистичен.

После 24 февраля ИТ-компании начали диверсифицировать бизнес-процессы. Для этого они релоцировали часть команд за границу. Сейчас при реализации проектов в компаниях пытаются совмещать специалистов так, чтобы они проживали в разных странах. Это помогает снизить риски невыполнения проекта в случае мобилизации. Устраивает ли это иностранных заказчиков?

– Смотрите, НБУ считает такой показатель, как экспортная выручка. За прошлый год этот индикатор снизился на 8,5%. Если ситуация не изменится, падение экспорта в 2024 г. составит еще 10%.

В таких условиях бизнес без поддержки государства будет принимать вынужденные для себя решения. То есть, может произойти усиление оттока айти-специалистов за границу, открытие новых ИТ-офисов в других странах, усиление трудоустройства проживающих в ЕС, США, Азии украинских айтишников.

Более того, если усилятся миграционные настроения среди ИТ-сообщества из-за нерешенных проблем мобилизации, бронирования, командировок, это приведет к тому, что украинцы за границей могут активнее изменять налоговое резидентство.

Такие риски вполне реальны, когда читаешь новости, что в условиях мобилизации людям могут блокировать банковские счета. То есть, сейчас многие айтишники работают в статусе ФЛП, даже проживая за границей. Таким образом они платят налоги в украинский бюджет.

Если эти специалисты будут отказываться от украинского резидентства, тогда налоговые поступления в нашей стране могут упасть существенно. В результате, Украина может потерять не только огромный человеческий капитал, но и налоги, экспортную выручку и т.д.

Поэтому, когда предприниматели говорят о своих проблемах, власти должны реагировать на эти сигналы и налаживать диалог с бизнесом, а не игнорировать. Иначе, к сожалению, будет достигнута точка невозвращения большой части украинской ИТ-экономики.

Также следует добавить, что уменьшение айти-экономики может негативно повлиять на сопредельные отрасли в стране. Дело в том, что один айтишник создает 2,7 рабочих места в других индустриях. В основном речь идет о малом и среднем бизнесе: парикмахерских, кафе, магазинах и других видах предприятий из сферы услуг.

Правильно ли я понимаю: если проблемы с мобилизацией и бронированием не будут решены в 2024 году, тогда украинская ИТ-экономика пройдет ту же точку невозврата. Как результат, эта ветвь будет постоянно падать?

– Думаю, что в случае нерешения проблем украинская айти-индустрия может продемонстрировать падение на 5-10% по результатам 2024 года. Далее такое негативное влияние может происходить в этих пределах 5-10% в последующие годы. Скорее всего, украинское айти-сообщество не достигнет дна. Тем не менее такие тренды не в интересах страны, поскольку возникает вопрос: зачем наше ИТ росло последние 10 лет.

Поэтому власти должны осторожно работать с миграционными настроениями украинцев. Поскольку решение остаться в Украине или за рубежом влияет много факторов. Среди них:

наличие работы или безработицы;

наличие жилья или их потеря;

вопросы мобилизации и бронирования;

уровень дохода и налоговую нагрузку;

вопросы безопасности и т.д.

Следует отметить, что сейчас Украина остается привлекательной налоговой юрисдикцией по сравнению с другими странами, в частности, ЕС. Но другие вопросы остаются нерешенными. 6% IT-специалистов на момент исследования IT Research Ukraine (лето 2023 г.) были без работы. По состоянию на май 2022 года этот процент был меньше. Согласно результатам IT Research Resilience, доля потерявших работу была 4,8%. Поэтому очень важно создавать условия для того, чтобы украинцы оставались в стране и возвращались из-за границы.

Наша задача – не стать маленькой страной с большой диаспорой. Наоборот: после войны мы должны стать великим государством с маленькой диаспорой. В таких условиях восстановление и развитие Украины будет идти быстрее и эффективнее.

Давайте поговорим о "Дія.City". В начале года возник слух, что этот спецрежим для айтишников могут ликвидировать. Эта информация появилась в тексте Нацстратегии доходов. Но власти потом опровергли эту информацию. Что думают о таких слухах в айти-сообществе? В целом удовлетворяют ли условия "Дія.City" для ИТ-компаний во время войны или какие-то нормы следует улучшить?

- В общем, мы не комментируем такие слухи. Поскольку информация такого рода может постоянно появляться в инфоплоскости. Но если возникнут какие-то реальные угрозы, наша ассоциация и другие игроки ИТ-рынка будут реагировать и общаться с властями для решения проблемы. Тем более что Минцифры заинтересованы в том, чтобы проект "Дія.City" развивался и оставался эффективным.

Мое личное мнение: спецрежиму "Дія.City" ничего не угрожает. Если этот формат будут пытаться ликвидировать, есть определенные меры предосторожности, чтобы помешать таким негативным процессам. Так что нет повода для нервотрепок.

В общем, спецрежим "Дія.City" - это эффективный механизм для айти-компаний. Есть некоторые элементы, которые еще не внедрены, но их следует запускать, поскольку условия спецрежима должны совершенствоваться даже во время войны.

Вижу, что правовой режим "Дія.City" интересен для айти-бизнеса. Все больше компаний переходят на его условия работы. Этот формат должен работать 25 лет. И это очень мотивирует ИТ-предпринимателей работать в условиях "Дія.City".

Есть еще одна серьезная проблема – это скандальные проверки айти-бизнеса. Понятно, что технобизнесу не нравится, когда силовики неожиданно приходят в офисы, проводят обыски, блокируют операционные процессы. Мы не будем говорить о правомерности или неправомерности таких действий. Но интересно ваше мнение: как перевести "коммуникации" ИТ-бизнеса и силовых ведомств в более цивилизованный формат?

– Проблема обысков с блокировкой работы бизнеса появилась во время войны. Такого давно не было. Считаю, что решить проблему поможет принятие так называемого законопроекта "Маски-шоу стоп" . Это важный документ, который поставит в определенные рамки во взаимодействии силовиков с технологическими компаниями.

Тогда эту историю с принятием так называемого закона "Маски-шоу стоп" можно упаковать в улучшение условий работы с ИТ-бизнесом для иностранных заказчиков. То есть, нашим партнерам за границей можно сказать: "Смотрите, у нас теперь работает необходимое законодательство, так что теперь не возникнет проблем, связанных с так называемыми маски-шоу со стороны силовиков. Последний подобный случай произошел в 2023 году". Такой подход поможет улучшить ожидания иностранцев сотрудничать с украинскими технокомпаниями. Как результат, наша конкурентоспособность также увеличится на глобальном рынке.

В начале 2024 года техногиганты продолжили очередные сокращения команд. Такие тренды вы считаете продолжением глобальной рецессии? Как эти тенденции могут повлиять на украинские айти-компании с точки зрения возможных оптимизаций?

– Безусловно, негативные тренды на глобальном технологическом рынке влияют и на состояние украинской ИТ-отрасли, поскольку наша индустрия остается частью мировой экономики. Единственный нюанс: это влияние не так значительно, как может казаться.

Дело в том, что мировые техногиганты могут увольнять тысячи работников, ведь в их штатах работают десятки тысяч специалистов. В наших компаниях нет такого количества трудоустроенных айтишников, так что оптимизация кадров может идти в более скромных пределах. Но эта оптимизация в украинском ИТ все равно продолжается.

Таким образом, наш локальный рынок подстраивается к условиям глобального экономического кризиса в техноиндустрии. Это нормальный процесс и кризиса в этом я не вижу.

Как дальше может развиваться мировой айти-рынок? Какие ваши ожидания: вырастет ли индустрия в 2024 году, продолжит ли находиться в рецессии?

– Прогнозировать трудно. Сейчас нет каких-либо причин, которые могут повлиять на падение технологического сектора. Как это наблюдалось в банковском сегменте, весной 2023 года. Но ситуация в мире резко меняется, могут возникнуть новые военные конфликты. Как будет развиваться глобальная экономика дальше – неизвестно. Мы живем в достаточно сложное время.

По вашему мнению, какие факторы – внешние или внутренние – будут больше влиять на ситуацию с IT-отраслью Украины в 2024 году?

– Я думаю, что в 2024 году определяющими для айти-отрасли будут внутренние риски, связанные с войной. Поэтому любой бизнес должен иметь несколько сценариев, которые можно корректировать в зависимости от развития ситуации в стране.

При этом компании готовы работать в Украине и развивать технологическую индустрию. Но развитие ИТ-отрасли станет возможно только тогда, когда государство примет важные и эффективные решения для решения накопившихся проблем. Потому, как будет меняться ситуация дальше – покажет время.