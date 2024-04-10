Как растет экспорт ИТ-услуг в разных странах мира - исследование ITU

Цифровые технологии создают новые возможности для экономического развития, поэтому большинство стран активно наращивают производство и экспорт ИТ-услуг. В частности, за последние пять лет в Украине это направление выросло на 195,7% - с $2,5 до $7,3 млрд. Об этом говорится в исследовании Digital Tiger, проведенном IT Ukraine Association. Больше о перспективах развития ИТ-отрасли в нашей стране и сложностях конкуренции в мире, читайте в статье Delo.ua "Место под солнцем. Может ли украинская ИТ-отрасль выдержать конкуренцию с другими странами мира во время войны".

Кроме Украины, позитивную динамику в экспорте ИТ-услуг продемонстрировали:

Бразилия – на 135,6% (с $1,7 до $4,1 млрд).

Польша – на 127% (с $5,4 до $12,2 млрд).

Индия – на 84,4% (с $51,8 до $95,5 млрд).

Чехия – на 80,8% (с $2,9 до $5,3 млрд).

При этом с 2017 по 2022 год экспорт ИТ-услуг на душу населения рос так:

Украина – на 248,7% (с $55 до $193).

Польша – на 134,4% (со $144 до $331).

Бразилия – на 128,2% (с $8 до $19).

Чехия – на 79,1% (с $276 до $495).

Индия – на 75,3% (с $38 до $67).

"Знание экспорта ИТ-услуг на душу населения помогает более точно сравнивать производительность экспорта ИТ-услуг по странам. Украина хоть и не является лидером по этому показателю, но является лидером роста", - говорится в репорте.

Какую методологию избрали в ITU для исследования Digital Tiger

В исследовании рассматриваются следующие параметры украинской ИТ-экосистемы:

Состояние украинской ИТ-индустрии и ее значение в экономике Украины.

Уровень развития ИТ-отрасли и ИТ-экосистемы в Украине по сравнению с другими странами.

Сильные стороны украинского ИТ-бизнеса и перспективные направления его развития.

"Для уточнения методологии сбора и расчета конкретных показателей был сформирован Экспертный совет в составе представителей Минцифры, профильных ассоциаций и организаций, представителей рынка", – говорится в отчете.

Больше о перспективах развития ИТ-отрасли в нашей стране и сложностях конкуренции в мире, читайте в статье Delo.ua "Место под солнцем. Может ли украинская ИТ-отрасль выдержать конкуренцию с другими странами мира во время войны".