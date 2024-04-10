Як зростає експорт ІТ-послуг в різних країнах світу - дослідження ITU

Цифрові технології створюють нові можливості для економічного розвитку, тому більшість країн активно нарощують виробництво та експорт ІТ-послуг. Зокрема, за останні п’ять років в Україні цей напрямок виріс на 195,7% - з $2,5 до $7,3 млрд. Про це говориться у дослідженні Digital Tiger, яку провела IT Ukraine Association. Більше про перспективи розвитку ІТ-галузі в нашій країні та складнощі конкуренції у світі, читайте у статті Delo.ua "Місце під сонцем. Чи може українська ІТ-галузь витримати конкуренцію з іншими країнами світу під час війни".

Окрім України, позитивну динаміку в експорті ІТ-послуг продемонстрували:

Бразилія – на 135,6% (з $1,7 до $4,1 млрд).

Польща – на 127% (з $5,4 до $12,2 млрд).

Індія – на 84,4% (з $51,8 до $95,5 млрд).

Чехія – на 80,8% (з $2,9 до $5,3 млрд).

При цьому з 2017 до 2022 роки експорт ІТ-послуг на душу населення зростав так:

Україна – на 248,7% (з $55 до $193).

Польща – на 134,4% (з $144 до $331).

Бразилія – на 128,2% (з $8 до $19).

Чехія – на 79,1% (з $276 до $495).

Індія – на 75,3% (з $38 до $67).

"Знання експорту ІТ-послуг на душу населення допомагає точніше порівнювати продуктивність експорту ІТ-послуг по країнах. Україна хоч і не є лідером за цим показником, але є лідером зростання", - зазначено у репорті.

Яку методологію обрали в ITU для дослідження Digital Tiger

В дослідженні розглядаються наступні параметри української ІТ-екосистеми:

Стан української ІТ-індустрії та її значення в економіці України.

Рівень розвитку ІТ-галузі та ІТ-екосистеми в Україні порівняно з іншими країнами.

Сильні сторони українського ІТ-бізнесу та перспективні напрямки його розвитку та ін.

"Для уточнення методології збору та розрахунку конкретних показників була сформована Експертна рада у складі представників Мінцифри, профільних асоціацій та організацій, представників ринку", - говориться у звіті.

Більше про перспективи розвитку ІТ-галузі в нашій країні та складнощі конкуренції у світі, читайте у статті Delo.ua "Місце під сонцем. Чи може українська ІТ-галузь витримати конкуренцію з іншими країнами світу під час війни".