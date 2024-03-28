ІТ-команда NIX — у сотні кращих аутсорсерів світу

NIX п’ятий рік поспіль входять до рейтингу The Global Outsourcing 100. Це світове визнання аутсорсерів у сфері ІТ, нерухомості, HR-управління, фінансів, банківської справи та виробництва

«Бути котрий рік поспіль серед кращих IT-вендорів світу — важлива відзнака для нас. Ми вдячні незалежним експертам IAOP, які високо оцінили нашу діяльність. Це дає більше впевненості, що ми на правильному шляху. А також мотивує розширювати портфель проєктів та знайомити ще більше клієнтів із нашими рішеннями.

З кожним проєктом ми робимо все можливе, щоби покращити послуги NIX та зробити кожного клієнта щасливішим. Завдяки такому підходу до нас повертається 68% замовників. Це вже суттєвий показник, але ми не зупиняємось на досягнутому», - Анна Воробйова, Head of Business Development в NIX.

The Global Outsourcing 100 щорічно складає International Association of Outsourcing Professionals. Журі оцінює зростання ІТ-команд, наявність соціально орієнтованих програм, інноваційність рішень та відгуки клієнтів. Рейтинг дозволяє компаніям з усього світу знаходити перевірених, фахових підрядників для своїх проєктів.

NIX спеціалізуються на IT-послугах у різних галузях: HealthCare, FinTech, EdTech, фармацевтика, логістика тощо. У своїх розробках фахівці наслідують світові тренди та постійно вдосконалюють існуючі рішення. Так, нині команда працює над рішенням на основі visionOS від Apple.

Українські компанії в The Global Outsourcing 100

Цьогоріч 15 компаній з офісами розробки в Україні потрапили до рейтингу IAOP, серед них NIX. Порівняно з 2023 роком вітчизняних команд побільшало: раніше в списку були 13 команд.