IT-команда NIX – в сотне лучших аутсорсеров мира

NIX пятый год подряд входит в рейтинг The Global Outsourcing 100. Это мировое признание аутсорсеров в сфере ІТ, недвижимости, HR-управления, финансов, банковского дела и производства

«Быть который год подряд среди лучших IT-вендоров мира — важная награда для нас. Мы благодарны независимым экспертам IAOP, высоко оценившим нашу деятельность. Это дает больше уверенности, что мы на верном пути. Также мотивирует расширять портфель проектов и знакомить еще больше клиентов с нашими решениями.

С каждым проектом мы делаем все возможное, чтобы улучшить услуги NIX и сделать каждого клиента более счастливым. Благодаря такому подходу к нам возвращается 68% заказчиков. Это уже существенный показатель, но мы не останавливаемся на достигнутом», - Анна Воробьева, Head of Business Development в NIX .

The Global Outsourcing 100 ежегодно составляет International Association of Outsourcing Professionals. Жюри оценивает рост ІТ-команд, наличие социально ориентированных программ, инновационность решений и отзывы клиентов. Рейтинг позволяет компаниям по всему миру находить проверенных, профессиональных подрядчиков для своих проектов.

NIX специализируется на IT-услугах в различных отраслях: HealthCare, FinTech, EdTech, фармацевтика, логистика и т.д. В своих разработках специалисты подражают мировым трендам и постоянно совершенствуют существующие решения. Да, сейчас команда работает над решением на основе visionOS от Apple.

Украинские компании в The Global Outsourcing 100

В этом году 15 компаний с офисами разработки в Украине попали в рейтинг IAOP, в том числе NIX. По сравнению с 2023 годом отечественных команд стало больше: раньше в списке было 13 команд.