Место под солнцем. Может ли украинская ИТ-отрасль выдержать конкуренцию с другими странами мира во время войны

В середине марта IT Ukraine Association представила айти-исследование за 2023 год под названием Digital Tiger. В этом отчете специалисты решили узнать, какие перспективы для развития имеет украинская технологическая отрасль на мировом рынке. Для этого ITU решили сравнить потенциал нашей айти-отрасли с другими странами, считающимися серьезными конкурентами для Украины в предоставлении услуг на глобальном уровне. Речь идет об Индии, Бразилии, Чехии и Польше.

Сравнительный анализ ИТ-секторов пяти избранных стран в Digital Tiger базировался на таких критериях, как конкурентоспособность, бизнес-климат, инфраструктура, кадровый резерв и уровень технического образования. Так по каким характеристикам Украина занимает лидирующие позиции или наоборот отстает?

Какую методологию избрали в ITU для исследования Digital Tiger

В исследовании рассматриваются следующие параметры украинской ИТ-экосистемы:

Состояние украинской ИТ-индустрии и ее значение в экономике Украины.

Уровень развития ИТ-отрасли и ИТ-экосистемы в Украине по сравнению с другими странами.

Сильные стороны украинского ИТ-бизнеса и перспективные направления его развития.

Чтобы всесторонне изучить состояние айти-отрасли Украины, аналитики проанализировали ИТ-услуги по компьютерным услугам, но не включают телекоммуникационные услуги. Также в отчете исследовали украинские технологические компании, работающие по следующим кодам КВЭД: • 58.21 Издание компьютерных игр; • 62.01 Компьютерное программирование; • 62.02 Консультационные услуги по информатизации; • 62.03 Деятельность, связанная с управлением компьютерным оборудованием; • 62.09 Другая деятельность в сфере ИТ и компьютерных систем; • 63.11 Обработка данных, размещение и связанная деятельность; • 63.12 Веб-порталы • 58.29 Издание другого программного обеспечения; Какие КВЭДы украинских компаний подвергались исследованию (Приховати)

"Для уточнения методологии сбора и расчета конкретных показателей был сформирован Экспертный совет в составе представителей Минцифры, профильных ассоциаций и организаций, представителей рынка", - говорится в отчете.

Имеет ли свое место Украина на мировом рынке ИТ

В исследовании Digital Tiger редакцию Delo.ua больше всего заинтересовал раздел «Украина на мировом рынке ИТ». Именно здесь исследователи решили сравнить по ключевым показателям отечественное айти-сообщество с соответствующими отраслями таких стран, как Бразилия, Индия, Чехия, Польша. Их анализировали по следующим критериям:

конкурентоспособность;

кадровый резерв и уровень технического образования;

бизнес-климат;

инфраструктура.

Как выбирали страны для сравнения с Украиной?

Исследователи проанализировали статьи разных авторов, рейтинги и аналитические обзоры о лучших странах для ИТ-консалтинга. Например, исследования Kearney, рейтинги Atlasiko Inc., PixelCrayons, We Are Amnet, N-iX и т.д. В большинстве этих материалов упоминается Украина и некоторые другие страны, обычно частично совпадающие. Именно поэтому были выбраны для анализа Бразилия, Индия, Чехия, Польша. Такой сравнительный анализ поможет украинскому ИТ-сообществу понять, как лучше конкурировать с другими странами мира за новые соглашения, а также поможет иностранным партнерам узнать больше о состоянии и перспективах нашей отрасли в условиях войны.

«Несмотря на тяжелые условия военного времени – наша ИТ-индустрия преодолевает их довольно успешно – малый и средний бизнес и гиганты отрасли одинаково преуспевают, привлекая сотни тысяч высококвалифицированных ИТ-специалистов на внутреннем рынке и за рубежом, обслуживая рынки в каждом регионе планеты, в то же время управляя своими штаб-квартирами из Украины», – говорит CEO IT Ukraine Association Мария Шевчук.

Какие возможности имеют разные страны в развитии IT

Большая территория и население страны дают более значительные возможности для экономического развития, отмечено в исследовании Digital Tiger. Однако потенциал страны не обязательно зависит от этих критериев в цифровом мире.

Так, Индия имеет наибольшее население, а Бразилия – наибольшую территорию. Это значит, что эти страны априори должны иметь высокие возможности генерировать большой ВВП. Однако сам по себе ВВП не всегда свидетельствует о силе экономики.

Какую численность населения имеют страны исследования. Источник: Digital Tiger

«Технологи позволяют странам повышать эффективность использования ресурсов. Польша и Чехия – яркие примеры того, как экономики развиваются с ограниченными ресурсами. Украине также удается поддерживать свою экономику, несмотря на вызовы войны и территориальную оккупацию», - обращают внимание исследователи.

Как разные страны ориентируются на предоставление услуг

В современном постиндустриальном мире услуги становятся все более важной частью экономики. Этот переход был обусловлен глобализацией, изменениями в стремлениях потребителей и особенно цифровой трансформацией.

Согласно репорту, за последние десятилетия многие страны трансформировали свою экономику, чтобы стать более ориентированной на предоставление услуг. В частности, в 2022 году доля услуг в ВВП в исследуемых странах составляла:

Украина – 60,8% (в 1995 году – 37,5%).

Чехия – 59,2% (в 1995 году – 51,4%).

Бразилия – 58,9% (в 1995 году – 58,1%).

Польша – 58,2% (в 1995 году – 49,1%).

Индия – 48,4% (в 1995 году – 37,8%).

"При этом Украина остается одной из самых динамичных стран мира по доле сферы услуг в ВВП, удвоив этот показатель с 1991 года", - говорят авторы исследования.

Как меняется экспорт ИТ-услуг в разных странах. Источник: Digital Tiger

Насколько IT-отрасль важна для изучаемых стран

ИТ-сектор становится все более важным для экономик большинства стран мира, которые решили развивать это направление. В частности, с 2017 года доля экспорта ИТ-услуг в экономике выросла значительно.

Какую долю ВВП занимает ИТ-сектор в разных странах. Источник: Digital Tiger

«Для таких стран как Украина и Индия ІТ стала одной из стратегических отраслей, на которую приходится почти 5% ВВП и до половины всего экспорта услуг», - говорится в исследовании.

Как рос экспорт ИТ-услуг в разных странах

Цифровые технологии создают новые возможности экономического развития. Поэтому большинство стран активно наращивают производство и экспорт ИТ-услуг.

Так, за последние пять лет экспорт ИТ-услуг в разных странах менялся так:

Украина – рост на 195,7% (с $2,5 до $7,3 млрд).

Бразилия – на 135,6% (с $1,7 до $4,1 млрд).

Польша – на 127% (с $5,4 до $12,2 млрд).

Индия – на 84,4% (с $51,8 до $95,5 млрд).

Чехия – на 80,8% (с $2,9 до $5,3 млрд).

Как изменяются ИТ-услуги в разных странах. Источник: Digital Tiger

При этом с 2017 по 2022 год экспорт ИТ-услуг на душу населения рос так:

Украина – на 248,7% (с $55 до $193).

Польша – на 134,4% (со $144 до $331).

Бразилия – на 128,2% (с $8 до $19).

Чехия – на 79,1% (с $276 до $495).

Индия – на 75,3% (с $38 до $67).

«Знание экспорта ИТ-услуг на душу населения помогает более точно сравнивать производительность экспорта ИТ-услуг по странам. Украина хоть и не является лидером по этому показателю, но является лидером роста», - говорится в репорте.

Сколько айти-специалистов работают в разных странах

Авторы исследования считают, что большое количество ИТ-специалистов свидетельствует о росте интереса к айти-индустрии и профессиональному развитию рабочей силы. Многочисленные профессионалы вносят свой вклад в развитие инновационного потенциала и расширение экосистемы стартапов.

«В последние годы их количество возросло, поэтому в странах становится больше высококвалифицированной рабочей силы, способной конкурировать на мировом рынке ИТ», – говорят исследователи.

Как же в 2018-2022 годах росла численность занятых в ИТ-отрасли человек на 100 тыс. населения:

Украина – с 435,1 до 886,3.

Бразилия – с 357 до 403.

Индия – с 801,8 до 1039,7.

Сколько ИТ-специалистов работает на 100 тысяч населения. Источник: Digital Tiger

Как урбанизация влияет на айти-отрасль в разных странах

Урбанизация в Украине и других странах с каждым годом растет. Это проявляется в фокусировании роли городских поселений, растущей доле промышленных и обслуживающих предприятий, расширении границ городов и т.д. Эта тенденция положительно влияет на ИТ-сектор по некоторым направлениям:

1. Инвестиции. Концентрация большого количества инвесторов и стартапов в крупных городах позволяет получить более простой доступ к финансированию, партнерству и развитию.

2. Формирование ИТ кластеров. Урбанизация может побуждать компании объединяться вокруг общей идеи или отрасли.

3. Инновационные экосистемы. Концентрация талантов в городах способствует созданию новых идей и проектов.

4. Инфраструктура. Айти-таланты имеют доступ к высокоскоростному интернету, инновационным паркам и ИТ-хабам.

5. Концентрация талантов. Когда в городах сосредоточены высококвалифицированные специалисты, это способствует развитию среды обмена идеями, создания инноваций и т.д.

Как же происходит урбанизация в разных странах мира? С 2014 года по 2022 год наблюдалась такая динамика роста городских жителей по сравнению с процентом к общему населению:

Бразилия – с 85,5% до 87,6%.

Чехия – с 73,4% до 74,4%.

Украина – с 69% до 69,9%.

Польша – с 60,4% до 60,1%.

Индия – с 32,4% до 35,9%.

Как урбанизация влияет на ИТ-отрасль. Источник: Digital Tiger

Как обеспечение электричеством и интернетом влияет на ИТ

Авторы исследования говорят, что страна может стать ИТ-лидером только с развитой базовой инфраструктурой. Так что обеспечение населения электроэнергией и доступом к качественному интернету должно быть приоритетом.

"Несмотря на высокий уровень электрификации, уровень проникновения интернета в разных странах значительно отличается. Например, в Польше и Чехии больше пользователей интернета, а в Индии – меньше», - говорится в отчете.

В целом в 2018-2021 годах уровень использования интернета в разных странах по отношению к проценту общего населения изменялся так:

Польша – с 77,5% до 85,4%.

Чехия – с 80,7% до 82,7%.

Бразилия – с 70,4% до 80,7%.

Украина – с 62,6% до 79,2%.

Индия – с 20,1% до 46,3%.

Как интернет-инфраструктура влияет на ИТ-отрасль. Источник: Digital Tiger

При этом Бразилия имеет самый быстрый интернет, но также самую высокую цену. Таким образом, стоимость ИТ-услуг там будет априори выше, чем в других странах. В то же время Украина имеет лучшее соотношение цена/скорость. Отчасти это связано с собственным производством кабелей и государственной политикой.

Какой уровень цифровых навыков в разных странах

В мире технологий цифровые навыки необходимы каждому. Без общих навыков у пользователя ограничен доступ к возможностям Интернета, даже при всей доступности технологической инфраструктуры в стране.

Поэтому важно понимать, как в 2021-2023 годах изменялся уровень цифровых навыков в изучаемых экономиках:

Украина – с 93% до 94%.

Польша – с 64% до 91%.

Бразилия – с 48% до 87%.

Чехия – с 97% до 74%.

Индия – с 38% до 52%.

Как цифровые навыки влияют на ИТ-отрасль. Источник: Digital Tiger

"В целом высокий уровень цифровых навыков помогает развивать экономику стран, потому что более образованные люди могут создавать больше добавленной стоимости, что способствует экономическому развитию страны и ценности специалистов", - считают исследователи.

Вместо послесловия

Согласно исследованию Digital Tiger, Украина имеет высокий потенциал для развития айти-отрасли и увеличения экспорта ИТ-услуг даже во время войны. Это стало возможным, в частности потому, что украинские технокомпании уже давно перестроили свои операционные процессы под существующие вызовы и планируют свою дальнейшую бизнес-стратегию в условиях такого прогноза: война в Украине может идти не один год. Поэтому участники ИТ-сообщества считают, что основными драйверами для развития технологической экосистемы станут такие секторы, как CyberTech & Cybersecurity, AI и IoT, HealthTech и AgriTech, EdTech и GovTech и другие.