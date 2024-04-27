В Минвосстановления анонсировали изменения в сфере внутренних пассажирских перевозок

В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры объявили о начале постепенных изменений в сфере внутренних пассажирских перевозок.

Об этом сообщил заместитель министра Сергей Деркач.

Он отметил, что перевозчикам были представлены шаги, которые планируется реализовать до конца года.

Какие ожидаются изменения

Возобновление конкурсов на межобластные маршруты

Ожидается, что первый будет проведен 30 апреля, туда вынесли 10 маршрутов, по которым получили обращение.

"В общем должны провести конкурс на около 60 маршрутов. Это те объекты, по которым мы получали обращение в течение последнего года. Если у перевозчика, ОМС, общины есть нужда/желание открывать маршрут - обращайтесь в Министерство", - заявил Деркач.

Запуск системы еКонкурс

По словам замминистра, параллельно с изменением нормативки будут проводиться конкурсы по действующей процедуре, но все равно нужно готовиться к переводу всей процедуры в онлайн. Подача документов, их проверка должна производиться автоматически, без вмешательства человека.

Упрощение паспорта маршрута

"Те требования к этому документу, которые до сих пор существуют, мягко говоря, не выдерживают критики. Оставляем в паспорте только четыре обязательных элемента, определенных Законом, все остальное – хотим убрать", - сообщил Деркач.

Он добавил, что маршрут должен согласовываться с полицией. По словам Деркача, часто это чисто формальная процедура, которая содержит коррупционные риски и не имеет рациональной необходимости.

Упорядочение сети автостанций

Это позволит перевозчикам нормально планировать маршруты. Также будет возможность определить ответственных за некачественное предоставление услуг.

Закрепление понятных и прозрачных условий для открытия автостанций

"Проще: если отвечаете требованиям – можете открывать австостанцию. Мы как государство заинтересованы в том, чтобы автостанций становилось больше, а перевозчики и главное пассажиры получали качественные услуги", - пояснил замминистра.

По словам Деркача, проблем в сфере внутренних пассажирских перевозок немало. Они включают проведение конкурсов на межобластные маршруты, взаимодействие перевозчиков с автостанциями, нелегальные перевозки, забюрократизированное регулирование.

"Постепенно работаем над их решением", - подытожил чиновник.

Напомним, что в январе 2023 года Кабинет министров в рамках реформы пассажирских автоперевозок изменил порядок конкурсов на перевозку на межобластных маршрутах, в частности отменив возможность продления разрешений для уже давно работающих на линии перевозчиков и введя систему баллов для оценки перевозчика на конкурсе.

Добавим, что в мае 2023 года Департамент транспортной инфраструктуры Киевгорадминистрации расторг договор с недобросовестным частным автоперевозчиком, обслуживающим маршрут №150. Было указано, что вместо обещанных автобусов Volvo перевозчик пустил на маршрут "убитые" "Богданы".

Минвосстановления призвало принять законопроект о льготах на оплату проезда

По информации от начальника управления внутренних автомобильных перевозок Мининфраструктуры Александра Дьяченко, в 2023 году перевозчикам компенсировали всего 6% расходов на перевозку льготников, из-за чего перевозчики не хотят ездить в населенные пункты с большим количеством льготников.

По его мнению, решить эту проблему можно на законодательном уровне, приняв наконец законопроект, который был зарегистрирован еще в 2021 году (№5651 "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по льготам по оплате проезда и другим льготам").

Дяченко рассказал, что в этом законопроекте предлагается вместо безусловного права на безвозмездный проезд ввести адресную компенсацию.

"Вот сколько денег льготнику будет выделено, на столько он и сможет уехать. В принципе, мы понемногу убеждаем депутатов, что надо этот закон принять как можно быстрее, потому что по-другому проблему не решить", - считает представитель Минвосстановления.

Он надеется, что активная позиция перевозчиков, владельцев автостанций, профильного министерства побуждает Министерство социальной политики, которое в этой ситуации главное, стимулировать принятие закона.