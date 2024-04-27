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В Минвосстановления анонсировали изменения в сфере внутренних пассажирских перевозок
В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры объявили о начале постепенных изменений в сфере внутренних пассажирских перевозок.
Об этом сообщил заместитель министра Сергей Деркач.
Он отметил, что перевозчикам были представлены шаги, которые планируется реализовать до конца года.
Какие ожидаются изменения
- Возобновление конкурсов на межобластные маршруты
Ожидается, что первый будет проведен 30 апреля, туда вынесли 10 маршрутов, по которым получили обращение.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"В общем должны провести конкурс на около 60 маршрутов. Это те объекты, по которым мы получали обращение в течение последнего года. Если у перевозчика, ОМС, общины есть нужда/желание открывать маршрут - обращайтесь в Министерство", - заявил Деркач.
- Запуск системы еКонкурс
По словам замминистра, параллельно с изменением нормативки будут проводиться конкурсы по действующей процедуре, но все равно нужно готовиться к переводу всей процедуры в онлайн. Подача документов, их проверка должна производиться автоматически, без вмешательства человека.
- Упрощение паспорта маршрута
"Те требования к этому документу, которые до сих пор существуют, мягко говоря, не выдерживают критики. Оставляем в паспорте только четыре обязательных элемента, определенных Законом, все остальное – хотим убрать", - сообщил Деркач.
Он добавил, что маршрут должен согласовываться с полицией. По словам Деркача, часто это чисто формальная процедура, которая содержит коррупционные риски и не имеет рациональной необходимости.
- Упорядочение сети автостанций
Это позволит перевозчикам нормально планировать маршруты. Также будет возможность определить ответственных за некачественное предоставление услуг.
- Закрепление понятных и прозрачных условий для открытия автостанций
"Проще: если отвечаете требованиям – можете открывать австостанцию. Мы как государство заинтересованы в том, чтобы автостанций становилось больше, а перевозчики и главное пассажиры получали качественные услуги", - пояснил замминистра.
По словам Деркача, проблем в сфере внутренних пассажирских перевозок немало. Они включают проведение конкурсов на межобластные маршруты, взаимодействие перевозчиков с автостанциями, нелегальные перевозки, забюрократизированное регулирование.
"Постепенно работаем над их решением", - подытожил чиновник.
Напомним, что в январе 2023 года Кабинет министров в рамках реформы пассажирских автоперевозок изменил порядок конкурсов на перевозку на межобластных маршрутах, в частности отменив возможность продления разрешений для уже давно работающих на линии перевозчиков и введя систему баллов для оценки перевозчика на конкурсе.
Добавим, что в мае 2023 года Департамент транспортной инфраструктуры Киевгорадминистрации расторг договор с недобросовестным частным автоперевозчиком, обслуживающим маршрут №150. Было указано, что вместо обещанных автобусов Volvo перевозчик пустил на маршрут "убитые" "Богданы".
Минвосстановления призвало принять законопроект о льготах на оплату проезда
По информации от начальника управления внутренних автомобильных перевозок Мининфраструктуры Александра Дьяченко, в 2023 году перевозчикам компенсировали всего 6% расходов на перевозку льготников, из-за чего перевозчики не хотят ездить в населенные пункты с большим количеством льготников.
По его мнению, решить эту проблему можно на законодательном уровне, приняв наконец законопроект, который был зарегистрирован еще в 2021 году (№5651 "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по льготам по оплате проезда и другим льготам").
Дяченко рассказал, что в этом законопроекте предлагается вместо безусловного права на безвозмездный проезд ввести адресную компенсацию.
"Вот сколько денег льготнику будет выделено, на столько он и сможет уехать. В принципе, мы понемногу убеждаем депутатов, что надо этот закон принять как можно быстрее, потому что по-другому проблему не решить", - считает представитель Минвосстановления.
Он надеется, что активная позиция перевозчиков, владельцев автостанций, профильного министерства побуждает Министерство социальной политики, которое в этой ситуации главное, стимулировать принятие закона.