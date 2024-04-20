"Укрзализныця" анонсировала запуск скоростного поезда Интерсити+ в Одессу

На пасхальный уикенд АО "Укрзализныця" в тестовом режиме возобновляет курсирование скоростного поезда Интерсити+ в Одессу.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что поезд №761/762 Киев-Одесса будет отправляться из Киева 3, 4 и 5 мая в 06:03 и прибывать в Одессу в 13:34. В обратном направлении из Одессы поезд будет отправляться в те же даты в 14:20 и прибывать в Киев в 21:50.

"Кроме этого на пасхальный уикенд увеличиваем предложение мест из Киева во Львов, ведь вместо стандартного скоростного поезда Hyundai туда поедет более вместительная двухэтажная Skoda. Также будут назначены дополнительные рейсы поезда №777 Киев — Львов на 4 и 5 мая", - говорится в сообщении.

В УЗ отмечают, что билеты на Одессу уже можно приобрести в приложении "Укрзализныци", на сайте, в чат-боте и кассах вокзалов.

"Дополнительные билеты во Львов будут появляться постепенно в ближайшие дни, поэтому не откладывайте планирование путешествия!" – сообщили в УЗ.

Напомним, после успешного бета-тестирования "Укрзализныця" запустила уже для всех пользователей сервис мониторинга билетов на поезда с возможностью автовыкупа.

IT команда "Укрзализныци" продолжает развивать онлайн-сервисы для удобства пассажиров и цифровизировала процесс претенциозного возврата билетов.

Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года продажа билетов онлайн через сервисы "Укрзализныци" и партнеров достигла 84,6% по состоянию на декабрь 2023 года.

"Укрзализныця" вышла на довоенные показатели пассажироперевозок

В 2023 году "Укрзализныця" перевезла 25 миллионов пассажиров в поездах дальнего сообщения, в том числе в страны Европы - рекордные 2,1 млн пассажиров. Таким образом, УЗ вышла на показатели пассажироперевозок 2021 года.

В 2023 году в страны Евросоюза было перевезено в 2,1 раза больше людей, чем в 2022 году.

По данным нового филиала "Пригородная пассажирская компания" АО "Укрзализныця" в течение 2023 года услугами железнодорожного пригородного сообщения воспользовались 41,26 миллиона пассажиров.

За месяц с момента запуска сервиса заказов билетов для военнослужащих им воспользовались 3000 украинских защитников и защитниц.

Как сообщалось, в 2024 году АО "Укрзализныця" не планирует повышать тарифы на внутренние пассажирские перевозки.