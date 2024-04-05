"Укрзализныця" анонсировала запуск "семейных вагонов"

АО " Укрзализныця " в партнерстве с UNICEF намерена запустить проект "семейные вагоны" для пассажирских перевозок внутри страны.

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Об этом рассказал глава правления Укрзализныци Евгений Лященко на брифинге, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, пока таких вагонов планируется шесть.

"Семейные вагоны" будут минимум на трех внутренних маршрутах, это шесть вагонов. Возможно, таких вагонов будет больше, - сказал Лященко.

Он добавил, что проект должен быть реализован до конца этого года.

Лященко отметил, что концепцию "семейных вагонов" разработала "Укрзализныця", а UNICEF займется финансированием проекта и переоборудованием вагонов.

Добавим, что "Укрзализныця" утвердила выделение свыше 2,7 миллиарда гривен в 2024 году на развитие пассажирского хозяйства и улучшение клиентского сервиса Из этой суммы планируется потратить 695 миллионов гривен на материалы, 1,05 миллиарда гривен – на запчасти, 417 миллионов – на оборудование.

Тендеры на новые вагоны

В декабре "Укрзализныця" заказала у Крюковского вагоностроительного завода 22 новых пассажирских вагона на 980,45 млн грн, которые должны быть поставлены до 30 июня 2026 года. Из них 11 купейных и три СВ.

Согласно проекту, вагоны будут оборудованы:

кондиционерами;

вакуумными туалетами;

пеленальными столиками;

управляемым освещением;

розетками и USB-портами;

кофемашинами;

системами видеонаблюдения.

В октябре стало известно, что УЗ получит 44 вагона за 1,95 млрд грн. Как и в случае с новым заказом, финансирование выделяется из государственного бюджета. В рамках этого договора будут изготовлены 20 купейных вагонов, 12 вагонов СВ, девять плацкартных вагонов и три вагона, предназначенных для перевозки пассажиров с инвалидностью.