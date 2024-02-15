"Укрзализныця" запустила первый модернизированный дизель-поезд: где он будет курсировать (ФОТО)

Впервые за время независимости украинские железнодорожники модернизировали на собственных мощностях дизель-поезд ДР1А № 329. С 15 февраля он будет курсировать на маршруте Коростень – Житомир – Винница.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"У нас уже есть основательный опыт обновления пригородных электропоездов, а вот полную модернизацию дизель-поезда с учетом всех стандартов (в том числе и инклюзивных требований) компания осуществила впервые", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что дизель-поезд сформирован в 4-вагонном составе, имеет 324 посадочных места III класса и 8 дополнительных мест для людей с инвалидностью.

"Головные вагоны поезда оборудованы пандусами и местами для людей на колесных креслах, специальными санузлами и кнопками вызова поездной бригады. Среди других удобных атрибутов - крепления для перевозки велосипедов, стеллажи и полки для багажа, порты Type-C и USB для зарядки гаджетов, пеленальные столики в туалетах, маршрутные указатели и информационные экраны", - отметили в "Укрзализныце".

"Отремонтировали поезд 1996 года выпуска с Рижского машиностроительного завода. Все четыре вагона имеют II класс комфортности. Для удобства пребывания людей с нарушениями зрения указатели дублируются шрифтом Брайля", - сообщила пресс-секретарь регионального филиала "Юго-западная железная дорога" Анна Казимир в комментарии "Суспільному".

По сравнению с дизелем старого образца цена на билет выросла вдвое.

"Стоимость билета из Коростеня в Винницу составляет 97 гривен 24 копейки. Вагоны оснащены камерами видеонаблюдения", - добавила Казимир.

Сообщается, что со станции Коростень региональный поезд №887/888 Коростень – Винница будет отправляться в 08:05, в Житомире будет останавливаться в 09:33 и прибывать на конечную остановку в 11:53.

В обратном направлении региональный поезд №889/890 Винница – Коростень будет отправляться со станции Винница в 14:00, в Житомире будет останавливаться в 16:13 и прибывать в Коростень в 17:47. Кроме того, поезд будет делать остановки на станциях Новая Боровая, Горбаши, Бердичев, Козятин-1, Калиновка-1.

Билеты на поезда доступны в чат-боте "Укрзализныци", в кассах вокзалов и станций, непосредственно у кондукторов.

В августе 2023 года "Укрзализныця" представила модернизированные плацкартные вагоны на маршруте поезда №7/8 Киев-Черновцы.

В феврале "Укрзализныця" объявила о запуске нового поезда под номером 295/296, который соединит Харьков и Днепр.

Также будет запущен дополнительный поезд из Харькова в Карпаты - №201/202 сообщением Харьков - Ворохта.