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Транспорт
Дата публикации

"Укрзализныця" запускает новый поезд между двумя крупнейшими городами Украины

"Укрзализныця" запускает новый поезд между двумя крупнейшими городами Украины
Фото: пресс-служба УЗ

АО "Укрзализныця" запускает новый поезд, который соединит Харьков и Днепр и предоставит ночную альтернативу поездке между двумя крупнейшими городами востока нашей страны.

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Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Новый маршрут получит номер 295/296 и соединит Харьков и Днепр.

Поезд будет отправляться из Харькова по парным в 23:40 и прибывать в Днепр в 05:05 утра на следующий день.

В обратном направлении из Днепра поезд будет отправляться по нечетным тоже в 23:40 и прибывать в Харьков в 05:05 на следующий день.

Остановки предусмотрены на станциях Мерефа, Лихачево, Лозовая, Павлоград, Синельниково-2. В составе поезда вагоны категории плацкарт, купе, люкс.

В первый рейс поезд отправится 2 марта из Харькова и 3 марта – из Днепра.

"Более эффективное использование подвижного состава позволяет нам расширять маршрутную сеть и предлагать пассажирам больше вариантов путешествий по Украине", - подчеркнули в УЗ.

Там добавили, что билеты на поезд будут традиционно доступны за 20 суток до отправки в приложении "Укрзализныци", чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов.

"Укрзализныця" вышла на довоенные показатели пассажироперевозок

В 2023 году "Укрзализныця" перевезла 25 миллионов пассажиров в поездах дальнего сообщения, в том числе в страны Европы - рекордные 2,1 млн пассажиров. Таким образом, УЗ вышла на показатели пассажироперевозок 2021 года.

В 2023 году в страны Евросоюза было перевезено в 2,1 раза больше людей, чем в 2022 году.

Через месяц с момента запуска сервиса заказов билетов для военнослужащих, им воспользовались 3000 украинских защитников и защитниц.

Автор:
Светлана Манько