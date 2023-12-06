"Укрзализныця" внедрила сервис заказа билетов для военнослужащих

Приобретение ж/д билетов для защитников и защитниц теперь стало более удобным. "Укрзализныця" запустила специальный сервис по заказу билетов военнослужащими. Об этом сообщает пресс-центр "Укрзализныци".

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С сегодняшнего дня он доступен на портале: https://services.uz.gov.ua/military.

Этот сервис позволяет военным забронировать билеты онлайн, даже если они уже отсутствуют в продаже, а поездка внезапная – например, на лечение, в командировку или к родным в долгожданный отпуск.

Заказать билеты через портал можно не позднее чем за 6 часов до отправления поезда. После этого заказчик получит специальный код на указанный им электронный адрес. Для выкупа билета следует обратиться в кассу не позднее чем за 1 час до отправления поезда, предъявив военный билет или удостоверение офицера.

Услуга спецзаказа билетов доступна для 17 поездов, которые особенно популярны среди военнослужащих. Эти маршруты включают путешествия в города, расположенные близко к зоне боевых действий и в обратном направлении. Военнослужащие могут резервировать билеты как для себя, так и для своих побратимов, с которыми они собираются в путь.

Ранее "Укрзализныця" уже выделяла специальную бронь на билеты для использования военнослужащими. Это были как минимум 4 купейных и 4 плацкартных места на каждом рейсе, которые использовались, например, если о своем отпуске военнослужащий узнал в последний момент и билеты в свободной продаже уже закончились.

Такие билеты распределяли военные комендатуры. Чтобы получить билет на поезд, надо было сначала лично посетить военного коменданта, а потом уже ехать на вокзал. Это довольно усложняло процесс и фактически делало невозможной спонтанную поездку в тот же день.