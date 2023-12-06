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"Укрзалізниця" впровадила сервіс замовлення квитків для військовослужбовців
Придбання залізничних квитків для захисників та захисниць тепер стало зручнішим. "Укрзалізниця" запустила спеціальний сервіс для замовлення квитків військовослужбовцями. Про це повідомляє прес-центр "Укрзалізниці".
Відсьогодні він доступний на порталі: https://services.uz.gov.ua/military.
Цей сервіс дозволяє військовим забронювати квитки онлайн, навіть якщо вони вже відсутні у продажу, а поїздка раптова – наприклад, на лікування, у відрядження або до рідних у довгоочікувану відпустку.
Замовити квитки через портал можна не пізніше, ніж за 6 годин до відправлення поїзда. Після цього замовник отримає спеціальний код на вказану ним електронну адресу. Для викупу квитка потрібно звернутися до каси не пізніше, ніж за 1 годину до відправлення поїзда, пред'явивши військовий квиток чи посвідчення офіцера.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Послуга спецзамовлення квитків доступна для 17 поїздів, які є особливо популярними серед військовослужбовців. Ці маршрути включають подорожі до міст, які розташовані близько до зони бойових дій та в зворотному напрямку. Військовослужбовці можуть резервувати квитки як для себе, так і для своїх побратимів, з якими вони збираються в дорогу.
Раніше "Укрзалізниця" вже виділяла спеціальну бронь на квитки для використання їх військовослужбовцями. Це були як мінімум 4 купейних та 4 плацкартних місця на кожному рейсі, які використовувалися, наприклад, якщо про свою відпустку військовослужбовець дізнався в останній момент і квитки у вільному продажі вже закінчились.
Такі квитки розподіляли військові комендатури. Щоб отримати квиток на поїзд, треба було спочатку особисто відвідати військового коменданта, а потім вже їхати на вокзал. Це досить ускладнювало процес і фактично робило неможливою спонтанну поїздку в той же день.