"Укрзалізниця" призначає додаткові потяги на новорічні свята: маршрути та розклад

АТ “Укрзалізниця” у зв’язку з підвищеним попитом призначила додаткові поїзди у напрямку Львова, Мукачево та Одеси на різдвяні та новорічні свята.

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"Наші пасажири розпланували свої передріздвяні поїздки і розібрали майже всі місця в поїздах у напрямку Львова та гір. Укрзалізниця реагує на шалений попит і додає ще місць в цьому напрямку і не тільки на різдвяні дати", - йдеться у повідомленні.

Які маршрути додаткових поїздів

Зазначається, що "Укрзалізниця" призначила поїзд №27/28 Київ — Мукачево на 22, 25, 28, 31 грудня та 3, 6, 9 січня з Києва.

Поїзд відправлятиметься о 8:18, прибуватиме до Мукачево о 19:30. В зворотному напрямку, з Мукачево, поїзд стартуватиме в ті ж дати о 7:26 і прибуватиме до Києва о 18:10.

Також курсуватиме поїзд №191/192 Київ — Львів. Він відправлятиметься зі Львова 17, 22, 23, 25, 28, 29, 30 грудня, 1, 5, 6, 7, 13, 14 січня об 11:55 та прибуватиме до Києва о 22:09.

В зворотному напрямку поїзд відправлятиметься в ті ж дати, крім 1 січня, о 7:37 та прибуватиме до Львова о 17:21.

Також призначено поїзд №167/168 Одеса — Львів. Він відправлятиметься зі Львова 23, 30 грудня та 5, 14 січня о 7:23 та прибуватиме до Одеси о 18:14. В зворотному напрямку, з Одеси, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 8:03 та прибуватиме до Львова о 18:40.

Крім того, курсуватиме поїзд №115/116 Київ — Одеса. Він відправлятиметься з Києва 22, 23, 25, 29, 30, 31 грудня, 5, 6, 7, 12, 13, 14 січня о 8:00 та прибуватиме до Одеси о 18:58. Зворотно, з Одеси, поїзд відправлятиметься в ті ж дати об 11:09 та прибуватиме до Києва о 20:42.

Що робити, якщо немає квитків на потрібний поїзд

"У випадку відсутності квитків на прямі поїзди між потрібними станціями — дивіться опції поїздок з пересадками в застосунку Укрзалізниці", - підкреслили в УЗ.

Там додали, що пересадки доступні навіть в межах одного поїзда, а поїздка з пересадкою між двома поїздами може в окремих випадках коштувати дешевше прямого рейсу — в тому числі, за рахунок можливості обрати різний клас місць на різні проміжки шляху.

Новорічні свята у Карпатах

У вівторок, 5 грудня, Укрзалізниця відкрила продаж на низку поїздів до гір з різних куточків України на різдвяно-новорічні свята.

Також "Укрзалізниця" відновлює рейси швидкісного потяга Інтерсіті+ №743 сполученням Київ — Славсько, який відомий як "Лижний експрес". Потяг почне курсувати з 21 грудня, але квитки доступні в продажу вже з 3 грудня.