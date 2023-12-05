"Укрзалізниця" збільшує вартість квитків Київ - Варшава на 72%: що з іншими поїздами до Польщі

"Укрзалізниця" за спільним рішенням із залізницями сусідніх країн вирішила підвищити вартість квитків на міжнародні поїзди, аби зменшити свої загальні збитки від перевезень. Про це йдеться у повідомленні держкомпанії.

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"Укрзалізниця" зменшує знижки та гармонізує ціни на міжнародні рейси. У попередні роки для залучення пасажиропотоку УЗ застосовувала знижки фактично на всі пасажирські міжнародні рейси. Але наразі компанія переглядає це рішення, оскільки щороку збитки від пасажирських перевезень становлять більше 12 мільярдів гривень", - сказано в ньому.

Зазначається, що зміна тарифів дозволить перевізнику втримати на поточному рівні вартість квитків для проїзду у сполученнях всередині країни, а також продовжити модернізацію рухомого складу, яка активно триває навіть під час широкомасштабного вторгнення Росії.

Зокрема, на 72% зросте вартість квитків на поїзд Київ - Варшава - Київ, попит на який лишається ажіотажним. Але при цьому будуть доступні й дешевші альтернативні варіанти на цьому напрямку.

Так, залежно від класу місця вартість проїзду до Хелма, звідки можна зручно пересісти на Варшаву, й зворотно зросте наступним чином: на поїзди з Дніпра - у межах 4-11%, з Харкова - 17-48%, з Києва - 15-47%.

Також мінімально, у межах 3%, зросте вартість проїзду в нічних поїздах Перемишля, а також до Відня. Ціна проїзду в поїзді "Інтерсіті+" Київ - Перемишль - Київ збільшиться на 26%, а в нічному поїзді Одеса - Перемишль - Одеса - у діапазоні 37-49%. В свою чергу, вартість квитків на поїзди до Кишинева та Будапешта залишиться незмінною.

"Крім того, наразі уникнено підвищення тарифів на соціально важливі приміські перевезення. Цей сегмент залізничних перевезень лишається найдоступнішим для українців та найзбитковішим для "Укрзалізниці". Також компанія продовжить організовувати й надалі безкоштовні евакуаційні рейси з прифронтових регіонів", - зазначають у держкомпанії.

Нові тарифи почнуть діяти із запровадженням нового графіка руху пасажирських поїздів - з 10 грудня. До зазначеної дати, купуючи квиток на будь-який день, пасажири сплачуватимуть стару ціну.

Нагадаємо також, що в жовтні було запущено сполучення з Варшавою Львова, яке здійснюється з пересадкою на польський поїзд у Раві Руській, куди заходить з Польщі колія стандартної європейської ширини.