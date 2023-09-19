Укрзалізниця подовжує курсування поїзда Київ - Хелм

АТ “Укрзалізниця” подовжує курсування нового поїзда №119/120 Київ — Хелм. Поїзд вирушив у свій перший рейс 3 вересня та став уже третім у суперпопулярному напрямку.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці"

Зазначається, що зазначений поїзд - це ще одне зручне пересадкове сполучення між Києвом та Варшавою, яке також дає змогу жителям Рівненщини та Волині здійснити денну подорож залізницею до столиці Польщі.

"Пересадка між поїздами у Хелмі відбувається на одній платформі! Заблукати та переплутати неможливо, багаж з поїзда в поїзд треба перенести рівно на ширину платформи", - зауважують в УЗ.

Розклад руху

Відправлення поїзда з Києва о 06:28, з Рiвного об 11:27, з Ковеля о 13:31, прибуття до Хелма о 17:27.

Жодного підйому на кордоні серед ночі і легка пересадка на польський інтерсіті IC21100 до Варшави (18:12 —21:02).

Зворотно відправлення з Хелма о 10:23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Всходня 06:05 — Хелм 08:42), прибуття до Києва о 22:45.

Квитки на рейси без комісій доступні у застосунку Укрзалізниці.

Зауважимо, через ремонтні роботи на польській залізниці поїзди №89/90 Київ - Перемишль та №73/74 Харків - Перемишль з 7 вересня до 6 жовтня будуть скасовані.

Нагадаємо, АТ "Укрзалізниця" розпочинає проєкт з підключення потягів до мережі Інтернет. Спершу зв'язок має з'явитися у 16 поїздах Інтерсіті.