Укрзализныця продлевает курсирование поезда Киев - Хелм

АО "Укрзализныця" продлевает курсирование нового поезда №119/120 Киев - Хелм. Поезд отправился в свой первый рейс 3 сентября и стал третьим в суперпопулярном направлении.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци"

Отмечается, что указанный поезд - это еще одно удобное пересадочное сообщение между Киевом и Варшавой, которое также позволяет жителям Ровенщины и Волыни совершить дневное путешествие по железной дороге в столицу Польши.

"Пересадка между поездами в Хелме происходит на одной платформе! Заблудиться и перепутать невозможно, багаж из поезда в поезд нужно перенести ровно на ширину платформы", - отмечают в УЗ.

Расписание движения

Отправление поезда из Киева в 06:28, из Ровного в 11:27, из Ковеля в 13:31, прибытие в Хелм в 17:27.

Никакого подъема на границе ночью и легкая пересадка на польском интерсите IC21100 в Варшаву (18:12 —21:02).

Обратная отправка из Хелма в 10:23 (пересадка из поезда IC12100 Варшава Восточная 06:05 — Хелм 08:42), прибытие в Киев в 22:45.

Билеты на рейсы без комиссий доступны в приложении Укрзализныци.

Заметим, из-за ремонтных работ на польской железной дороге поезда №89/90 Киев - Перемышль и №73/74 Харьков - Перемышль с 7 сентября по 6 октября будут отменены.

Напомним, АО "Укрзализныця" начинает проект по подключению поездов к сети Интернет. Сначала связь должна появиться в 16-ти поездах Интерсити.