"Укрзалізниця" за 79 млн грн під'єднає Wi-Fi у 16 поїздах

АТ "Укрзалізниця" розпочинає проєкт з підключення потягів до мережі Інтернет. Спершу зв'язок має з'явитися у 16 поїздах Інтерсіті.

Про це повідомило видання "Наші гроші" з посиланням на дані у системі Prozorro.

З'ясувалося, що філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" АТ "Укрзалізниця" 21 серпня підписала договір із фірмою "Віннком Україна" про розгортання телекомунікаційної мережі у потягах Інтерсіті та організацію бездротового доступу до ресурсів мережі Інтернет. Сума угоди — 78,89 млн грн, її уклали за результатами тендеру.

Підрядник виконає проектні роботи, постачання, монтаж і пусконалагодження обладнання для розгортання телекомунікаційної мережі у десятьох потягах Hyundai HRCS2, двох Skoda EJ675, двох ЕКр-1 "Тарпан" та ще в двох потягах МПЛТ.

Вирішили, що доступ до зовнішньої мережі забезпечать за допомогою Starlink, LTE та WiFi від станцій. Своєю чергою пасажири отримають доступ до Інтернету через WiFi.

В умовах договору вказано, що обладнання має бути виготовлене не раніше 2022 року. Гарантія на нього — складає три роки після монтажу та налагодження. Поставку та надання послуг підрядник має виконати до квітня 2024 року. За обладнання УЗ заплатить 65,03 млн грн, а за послуги – 13,15 млн грн.

Попередньо відомо, що WI-FI від "Starlink" буде доступний в усіх поїздах "Інтерсіті" до кінця 2023 року. Зауважимо, що компанія SpaceX з 2022 року почала надавати послуги супутникового інтернету Starlink for RVs для користування на транспортних засобах, забезпечуючи доступ до мережі під час руху.