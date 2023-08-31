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"Укрзалізниця" за 79 млн грн під'єднає Wi-Fi у 16 поїздах
АТ "Укрзалізниця" розпочинає проєкт з підключення потягів до мережі Інтернет. Спершу зв'язок має з'явитися у 16 поїздах Інтерсіті.
Про це повідомило видання "Наші гроші" з посиланням на дані у системі Prozorro.
З'ясувалося, що філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" АТ "Укрзалізниця" 21 серпня підписала договір із фірмою "Віннком Україна" про розгортання телекомунікаційної мережі у потягах Інтерсіті та організацію бездротового доступу до ресурсів мережі Інтернет. Сума угоди — 78,89 млн грн, її уклали за результатами тендеру.
Підрядник виконає проектні роботи, постачання, монтаж і пусконалагодження обладнання для розгортання телекомунікаційної мережі у десятьох потягах Hyundai HRCS2, двох Skoda EJ675, двох ЕКр-1 "Тарпан" та ще в двох потягах МПЛТ.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Вирішили, що доступ до зовнішньої мережі забезпечать за допомогою Starlink, LTE та WiFi від станцій. Своєю чергою пасажири отримають доступ до Інтернету через WiFi.
В умовах договору вказано, що обладнання має бути виготовлене не раніше 2022 року. Гарантія на нього — складає три роки після монтажу та налагодження. Поставку та надання послуг підрядник має виконати до квітня 2024 року. За обладнання УЗ заплатить 65,03 млн грн, а за послуги – 13,15 млн грн.
Попередньо відомо, що WI-FI від "Starlink" буде доступний в усіх поїздах "Інтерсіті" до кінця 2023 року. Зауважимо, що компанія SpaceX з 2022 року почала надавати послуги супутникового інтернету Starlink for RVs для користування на транспортних засобах, забезпечуючи доступ до мережі під час руху.