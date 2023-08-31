"Укрзализныця" за 79 млн грн подключит Wi-Fi в 16 поездах

АО "Укрзализныця" начинает проект по подключению поездов к сети Интернет. Сначала связь должна появиться в 16-ти поездах Интерсити.

Об этом сообщило издание "Наши деньги" со ссылкой на данные в системе Prozorro.

Выяснилось, что филиал "Главный информационно-вычислительный центр" АО "Укрзализныця" 21 августа подписал договор с фирмой "Виннком Украина" о развертывании телекоммуникационной сети в поездах Интерсити и организации беспроводного доступа к ресурсам сети Интернет. Сумма сделки — 78,89 млн грн, ее заключили по результатам тендера.

Подрядчик выполнит проектные работы, поставки, монтаж и пусконаладку оборудования для развертывания телекоммуникационной сети в десяти поездах Hyundai HRCS2, двух Skoda EJ675, двух ЭКР-1 "Тарпан" и еще в двух поездах МПЛТ.

Решили, что доступ к внешней сети обеспечат Starlink, LTE и WiFi от станций. В свою очередь пассажиры получат доступ в Интернет через WiFi.

В условиях договора указано, что оборудование должно быть изготовлено не раньше 2022 года. Гарантия на него составляет три года после монтажа и наладки. Поставку и предоставление услуг подрядчику необходимо выполнить до апреля 2024 года. За оборудование УЗ заплатит 65,03 млн грн, а за услуги – 13,15 млн грн.

Предварительно известно, что WI-FI от Starlink будет доступен во всех поездах Интерсити до конца 2023 года. Заметим, что компания SpaceX с 2022 года начала предоставлять услуги спутникового интернета Starlink for RVs для использования на транспортных средствах, обеспечивая доступ к сети во время движения.