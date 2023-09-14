"Укрзализныця" запускает новый маршрут в Варшаву

"Укрзализныця" готовится запустить новый поезд, который отправляется со станции Рава-Русская на Львовщине и будет прямой альтернативой для пассажиров, путешествующих в Варшаву.

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Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Станция Рава-Русская возобновляет свою работу после того, как железнодорожный пункт пропуска не функционировал более двух десятилетий.

По словам генерального директора УЗ, в прошлом году было получено поручение от Кабмина по его возобновлению и запуску нового поезда. Маршрут Рава-Русская — Варшава предоставит пассажирам альтернативную железнодорожную связь со столицей Польши.

Сообщается, что ежедневно более 500 пассажиров смогут воспользоваться этим новым поездом в оба направления. На станции Рава-Русская будет организована удобная пересадка на поезда, которые отправят пассажиров во Львов.

В УЗ добавили, что за лето 2023 перевезли международными рейсами 600 тысяч пассажиров. Это на 48% больше аналогичного показателя за 2022 год. В настоящее время пассажирские поезда из Украины курсируют в Польшу, Венгрию, Австрию, Словакию и Молдову.

Напомним, 3 сентября в первый рейс отправился международный поезд №119/120 Киев – Хелм. Это уже третий ежедневный поезд в Хелм.