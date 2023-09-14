"Укрзалізниця" запускає новий маршрут до Варшави

“Укрзалізниця” готується запустити новий поїзд, який вирушатиме із станції Рава-Руська на Львівщині та буде прямою альтернативою для пасажирів, подорожуючих до Варшави.

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Про це повідомили у пресслужбі УЗ.

Станція Рава-Руська відновлює свою роботу після того, як залізничний пункт пропуску не функціонував більше двох десятиліть.

За словами генерального директора УЗ, минулого року було отримано доручення від Кабміну щодо його відновлення та запуску нового поїзда. Маршрут Рава-Руська — Варшава надасть пасажирам альтернативний залізничний зв'язок зі столицею Польщі.

Повідомляється, що щоденно понад 500 пасажирів зможуть користуватися цим новим поїздом в обидва напрямки. На станції Рава-Руська буде організована зручна пересадка на поїзди, які відправлять пасажирів до Львова.

В УЗ додали, що за літо 2023 року перевезли міжнародними рейсами 600 тисяч пасажирів. Це на 48% більше ніж аналогічний показник за 2022 рік. Наразі пасажирські поїзди з України курсують до Польщі, Угорщини, Австрії, Словаччини та Молдови.

Нагадаємо, 3 вересня у перший рейс відправився міжнародний поїзд № 119/120 Київ – Хелм. Це вже третій щоденний поїзд до Хелма.