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"Укрзалізниця" покращила сполучення Херсона з Києвом та Миколаєвим: розклад руху
З 23 вересня потяг із міста Херсон до столиці курсуватиме щоденно, а кількість рейсів між Херсоном та Миколаєвом збільшиться
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".
"Налагоджуємо щоденне сполучення Херсона зі столицею та збільшуємо кількість рейсів між Херсоном та Миколаєвом", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на додачу до поїзда №101/102 Краматорськ — Київ — Херсон, який курсує через день, у дні його відсутності розпочне курсування безпересадкова група вагонів Київ — Херсон.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Група вагонів буде частиною поїзда №217/218 Київ — Миколаїв та розпочне курсування з 23 вересня.
Відправлення з Києва по непарних днях о 21:33, Миколаїв 07:07 — 07:27, прибуття у Херсон о 09:26 наступного дня. Зворотно з Херсона по парних днях (з 24 вересня) о 19:43, Миколаїв 21:15 — 21:35, прибуття до Києва о 07:21 ранку.
До того ж, окрім щоденного сполучення з Києвом, Херсон матиме ще й додаткові рейси до Миколаєва. Поїзд №219/220 Миколаїв — Херсон відправлятиметься з Херсона о 10:06, прибуття до ст. Миколаїв-Вантажний о 12:20. Зворотно зі ст. Миколаїв-Вантажний о 16:20, прибуття до Херсона о 18:43. Поїзд курсуватиме по парних днях, починаючи з 24 вересня.
"Квитки на ці рейси поступово будуть доступні в застосунку Укрзалізниці, на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів", - додали в УЗ.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" розширює можливості маршруту Київ — Львів, додавши 16 та 17 вересня додаткові рейси.