Кремінь впевнився, що "Укрзалізниця" повністю прибрала російську мову з електронних квитків

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь констатує, що “Укрзалізниця” виправила, як зазначається технічну помилку в системі, внаслідок якої частина інформації на квитках пасажирів могла бути виконана недержавною мовою.

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Як нагадує мовний омбудсмен у повідомленні, наприкінці липня він розпочав заходи державного контролю за застосуванням УЗ державної мови після виявлення того, що в посадочному документі міжнародного сполучення при його поверненні через інтернет-сервіс УЗ інформація у "відомостях для пасажира" подавалася тільки російською мовою.

Факт подання інформації на квитках інформації недержавною мовою в УЗ пояснили технічною помилкою в системі сервісу придбання електронних проїзних документів, яка оперативно була виправлена.

"В УЗ також поінформували, що російська мова може застосовуватися на проїзних документах відповідно до Угоди про міжнародне пасажирське сполучення, однак наразі за внутрішнім рішенням застосування мови агресора припинено", - вказує Кремінь.

Перевізник запевнив уповноваженого, що на сьогодні під час оформлення проїзних документів на пасажирські поїзди в інтернеті жодна інформація російською мовою разом із посадочним документом (візуальною формою електронного квитка) системою не формується.

В УЗ також поінформували, що в межах програми дерусифікації інфраструктури залізничного транспорту, окрім зміни мови, якою друкуються квитки в міжнародному сполученні, передбачено здійснити й інші заходи.

Зокрема, передбачено замінити інформаційні вивіски, піктограми, стенди, штампи, печатки, посвідчення працівників та бланки, визначити перелік роздільних та зупинних пунктів, запланованих до перейменування, змінити мову нанесення інформації на вантажних вагонах, моторвагонному рухомому складі господарства приміських пасажирських перевезень тощо.

"Завдяки пильності та активній громадянській позиції пасажирів прикру помилку оперативно виправлено. Розраховуємо на подальшу принциповість "Укрзалізниці" у питанні дотримання мовного законодавства, реалізації програми дерусифікації та дотримання мовних прав українців. В умовах повномасштабної війни рівень виконання мовного закону має бути максимально високим", - зазначив Кремінь.

Нагадаємо, що ще в липні 2022 року "Укрзалізниця" заявила, що планує остаточно позбавитися написів російською мовою, зокрема дублюючих, там, де вони залишаються, а саме на квитках та вагонах.

Джерело фото: ua.depositphotos.com