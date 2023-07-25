"Укрзалізниця" після скандалу прибрала "залишки російської мови" при поверненні міжнародних квитків

"Укрзалізниця" заявляє, що прибрала відображення російською мовою "інформації для пасажирів" при онлайн-поверненні міжнародних квитків. Про це йдеться у повідомленні перевізника.

Там також зазначають, що вже розробили новий дизайн електронного міжнародного квитка на свої поїзди, який зараз знаходиться на узгодженні залізниць-партнерів з відповідних країн. На ньому інформація викладена українською та англійською.

"І хоч новий шаблон ще узгоджується партнерами, як того вимагають міжнародні правила, ми прискорюємо хід подій — і вже зараз прибрали залишки російської мови в інформаційних блоках при поверненні міжнародних квитків", - кажуть в УЗ.

Там запевняють, що "активісти можуть бути спокійні за процес українізації" залізниці, оскільки він іде узгодженим графіком. До кінця 2023 року в "Укрзалізниці" обіцяють ще низку "формально узгоджених та юстованих" бланків, оновлених вивісок, навігації і тому подібного.

Нагадаємо, що у вівторок в мережі виник скандал через повернення квитків на поїзд №706 сполученням Київ - Перемишль: виявилося, що у відповідному документі інформація для пасажирів досі викладається російською та англійською мовами без перекладу українською.

На це відреагував і уповноважений з захисту державної мови Тарас Кремінь, заявивши про початок здійснення заходів держконтролю за застосуванням УЗ державної мови. Мовний омбудсмен при цьому висловив переконання, що "ситуація буде виправлена, а винні понесуть відповідальність".