"Укрзализныця" после скандала убрала "остатки русского языка" при возврате международных билетов

"Укрзализныця" заявляет, что убрала отображение на русском языке "информации для пассажиров" при онлайн-возврате международных билетов. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Там также отмечают, что уже разработали новый дизайн электронного международного билета на свои поезда, который сейчас находится на согласовании железных дорог-партнеров соответствующих стран. На нем информация изложена на украинском и английском.

"И хотя новый шаблон еще согласуется с партнерами, как того требуют международные правила, мы ускоряем ход событий — и уже сейчас убрали остатки русского языка в информационных блоках при возврате международных билетов", - говорят в УЗ.

Там уверяют, что "активисты могут быть спокойны за процесс украинизации" железной дороги, поскольку он идет по согласованному графику. До конца 2023 года в "Укрзализныце" обещают еще ряд "формально согласованных и юстированных" бланков, обновленных вывесок, навигации и тому подобного.

Напомним, что во вторник в сети возник скандал из-за возврата билетов на поезд №706 сообщением Киев – Пшемысль: оказалось, что в соответствующем документе информация для пассажиров до сих пор изложена на русском и английском языках без перевода на украинский.

На это отреагировал и уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, заявив о начале осуществления мер госконтроля за применением УЗ государственного языка. Языковой омбудсмен при этом выразил уверенность, что "ситуация будет исправлена, а виновные понесут ответственность".