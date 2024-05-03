Украина не имеет технической возможности "сажать" все дроны Shahed с помощью систем РЭБ

Примеры обезвреживания вражеских дронов Shahed с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) являются единичными, и сейчас у Украины нет технических средств "сажать" большую часть этих ударных БПЛА, которыми РФ почти ежедневно атакует Украину. Это сложная цель, обезвреживание которой сейчас возможно из-за удачного стечения обстоятельств, рассказал СЕО компании-производителя РЕБ Kvertus Ярослав Филимонов в интервью Delo.ua.

По его словам, Shahed летит в режиме радиомолчания, что делает БПЛА нечувствительным для средств РЭБ на большей части дистанции полета. Впрочем, в определенных точках он подсоединяется к ГЛОНАСС и корректирует маршрут. На расстоянии 5–7 км к цели БПЛА снова подключается к ГЛОНАСС и атакует цель в автоматическом режиме, либо его "вручную" пилотирует оператор.

Воздействие на "Шахед" с помощью средств РЭБ возможно только в таких точках подключения вражеского БПЛА к спутнику. Силам обороны Украины неизвестны эти точки, поэтому для его обезвреживания необходимо, чтобы у места связи со спутником находилось мощное средство украинского РЭБ. К сожалению, подобные стечения обстоятельств случаются редко, констатирует СЕО Kvertus.

"Чтобы посадить "Шахед", нужно нейтрализовать его связь со спутником в такой момент, чтобы произошел сбой в управлении. Такие обезвреживания являются скорее стечением обстоятельств, а не закономерностью. Сейчас в Украине нет возможности стабильно сажать эти БПЛА", - объясняет Ярослав. Филимонов.

При этом есть более эффективные средства нейтрализовать дрон типа Shahed, но они технически сложны и требуют одновременного нахождения в воздухе большого количества дорогих и мощных украинских БПЛА с системами РЭБ на борту. Поскольку антенны для связи со спутником у российско-иранского "Шахеда" находится сверху, то и "глушить" его нужно с помощью средств, которые будут лететь выше этого ударного БПЛА.

Лучший способ нарушить связь – воспользоваться дроном типа "крыло" с системой РЭБ, которая будет лететь выше “Шахеда” и заглушит ему связь с росийским спутником, поясняет Ярослав Филимонов. Однако, это дорогостоящий и технически сложный процесс, поэтому сейчас более эффективно сбитие дронов с помощью средств ПВО.

Сложность нейтрализации Shahed заключается еще и в том, что ударный беспилотник, потерявший сигнал со спутником из-за действия украинского РЭБ, начинает кружиться в небе, ища возможность выйти из-под действия радиоэлектронного "купола". Они могут часами летать по кругу в поисках сигнала, добавляет эксперт.

Больше о вызовах в области РЭБ, использовании антидроновых средств и перспективах украинского ВПК – читайте в эксклюзивном интервью Delo.ua с СЕО Kvertus Ярославом Филимоновым.