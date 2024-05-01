В Минцифре представили украинский окопный РЭБ в двух модификациях – Parasol

Разработчик, являющийся участником кластера Brave1, представил новейшую разработку – окопный РЭБ Parasol, ключевым преимуществом которого является то, что он незаметен для враждебных РЭБ.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Он отмечает, что у разработчика есть две модификации РЭБ: одна защищает от российских дронов позиции, другая — технику.

Первая разработка, Parasol 01, защищает позиции военных, подавляя российские FPV-дроны на расстоянии в пределах 200 метров.

Вторая разработка, Parasol 02, защищает технику — ее можно установить и подключить к бортовой сети, дроны глушатся также на расстоянии в пределах 200 метров.

Разработчики во время испытаний Parasol "сажают" дроны. Видео: глава Минцифры Михаил Федоров

Другие ключевые преимущества:

очень просты в эксплуатации;

научиться ими пользоваться можно через 10–15 минут.

"Государство уже заключило контракты с разработчиком, компанией "МиксСтил", покупает две модификации Parasol, а Силы обороны их активно используют", - сообщил Федоров.

Глава Минцифры напомнил, что до полномасштабной войны в Украине не было никакой разработки РЭБа ближнего действия.

По его словам, благодаря системной работе Brave1 эта сфера начала развиваться и сегодня уже есть десятки технологических решений, которые государство может покупать для фронта.

"В направлении РЭБ мы прошли тот же путь, что и с дронами: запустили рынок, упростили процедуры, обеспечили конкуренцию и увидели, что это действительно работает", - подчеркнул Федоров.

Кроме того, он отметил, что на сегодняшний день на платформе Brave1 зарегистрировано более 100 разработок, а 9 из них уже кодифицированы по стандартам НАТО.

"И дальше их будет больше. Имеете свою разработку или работаете по этому треку - присоединяйтесь к Brave1", - подытожил министр цифровой трансформации.

Ранее сообщалось, что украинские изобретатели кластера Brave 1 разработали систему AD Counter FPV, блокирующую радиочастоты для российских FPV-дронов.

Также напомним, что украинские разработчики создали уникальную мобильную систему радиоэлектронной разведки РЕБ ЭТЕР, которая поможет проверять сигналы враждебного РЕБ перед запуском дронов.

Добавим, что украинские инженеры разработали разведывательный беспилотник WarDog, способный вести разведку в условиях сложных рельефов и под действием враждебного РЭБ.