Украинские инженеры разработали разведывательный беспилотник WarDog: на что он способен

Новая разработка украинских инженеров – разведывательный беспилотник WarDog, способный вести разведку в условиях сложных рельефов и под действием враждебного РЭБ.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Он отмечает, что система WarDog может вести разведку, даже если подавлен GPS-сигнал, а также в автономном, полуавтономном и ручном режимах полета. Кроме того, дрон может работать до 60 минут в воздухе на дистанции до 10 км со связью и до 30 км в режиме автопилота. Скорость беспилотника – 12–15 м/с.

"Дрон WarDog уже активно контрактируют в рамках проекта "Армия дронов". Беспилотники успешно выполняют боевые задачи на Запорожском и Харьковском направлениях. Также WarDog испытывали возле Краматорска - дрон работал в условиях подавления сигнала GPS на высоте выше 50 м", - подчеркивает глава Минцифры.

Среди преимуществ WarDog военные отмечают стабильность в полете, несмотря на отсутствующий сигнал GPS. То есть дрон устойчив в условиях сильного ветра, что позволяет четче держать картинку в кадре и фокусе. Благодаря такому фидбеку от военных разработчики усовершенствовали функционал БпЛА, чтобы "зрение артиллерии" становилось еще острее.

Это один из многочисленных дронов, которые украинцы подали через кластер оборонных разработок Brave1. Подавайте на платформу свою разработку, а Brave1 поможет ее реализовать, протестировать, кодифицировать по стандартам НАТО, привлечь инвестиции и получить контракты от Минобороны», – заявил Федоров.

Разработки Brave1

Украинские разработчики создали многоразовый дрон-бомбер Hummel, который может нести вес до 2 кг на расстояние до 20 км. Дрон уже успешно используют в подразделениях Сил обороны Украины на разных участках фронта.

Также в рамках кластера для развития военных технологий Brave1 украинские разработчики из команды FoxTac разработали платформу с дистанционным управлением, которая способна эвакуировать раненых с поля боя.

Кроме того, разработчики из SkyLab UA создали стратегический ударный дрон Shoolika mk6. Беспилотник может наносить точные удары и особенно эффективен в ночных операциях — у него топовые ночные визуальные системы.

Недавно в Украине впервые законтрактовали роботизированные турели "ШаБля". Они позволят бойцам сил обороны поражать цели на фронте дистанционно.

На базе кластера Brave1 разработчики представили Ratel Deminer — дистанционный минный трал, который находит и нейтрализует противопехотные мины. Комплекс получил статус BRV1, то есть разработку определили приоритетной для сил безопасности и обороны.