Українські інженери розробили розвідувальний безпілотник WarDog: на що він здатний

Нова розробка українських інженерів - розвідувальний безпілотник WarDog, здатний вести розвідку в умовах складних рельєфів та під дією ворожого РЕБ.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначає, що система WarDog може вести розвідку, навіть якщо придушено GPS-сигнал, а також в автономному, напівавтономному й ручному режимах польоту. Крім того, дрон може працювати до 60 хвилин у повітрі на дистанції до 10 км зі зв’язком та до 30 км у режимі автопілота. Швидкість безпілотника — 12–15 м/с.

"Дрон WarDog уже активно контрактують у межах проєкту "Армія дронів". Безпілотники успішно виконують бойові задачі на Запорізькому та Харківському напрямках. Також WarDog випробовували біля Краматорська — дрон працював в умовах подавлення сигналу GPS на висоті вище 50 м", - підкреслює очільник Мінцифри.

Серед переваг WarDog військові відзначають стабільність у польоті попри відсутній сигнал GPS. Тобто дрон стійкий в умовах сильного вітру, а це дає змогу чіткіше тримати картинку в кадрі та фокусі. Завдяки такому фідбеку від військових розробники вдосконалили функціонал БпЛА, щоб "зір артилерії" ставав ще гострішим.

Це один із численних дронів, які українці подали через кластер оборонних розробок Brave1. Подавайте на платформу свою розробку, а Brave1 допоможе її реалізувати, протестувати, кодифікувати за стандартами НАТО, залучити інвестиції й отримати контракти від Міноборони", - заявив Федоров.

Розробки Brave1

Українські розробники створили багаторазовий дрон-бомбер Hummel, який може нести вагу до 2 кг на відстань до 20 км. Дрон уже успішно використовують у підрозділах Сил оборони України на різних ділянках фронту.

Також в межах кластеру для розвитку військових технологій Brave1 українські розробники з команди FoxTac розробили платформу з дистанційним керуванням, яка здатна евакуйовувати поранених з поля бою.

Крім того, розробники зі SkyLab UA створили стратегічний ударний дрон Shoolika mk6. Безпілотник може завдавати точних ударів й особливо ефективний у нічних операціях — у нього топові нічні візуальні системи.

Нещодавно в Україні вперше законтрактували роботизовані турелі "ШаБля". Вони дозволять бійцям Сил оборони уражати цілі на фронті дистанційно.

На базі кластеру Brave1 розробники презентували Ratel Deminer — дистанційний мінний трал, який знаходить та нейтралізує протипіхотні міни. Комплекс отримав статус BRV1, тобто розробку визначили пріоритетною для Сил безпеки і оборони.