В Україні створили дистанційну платформу для евакуації поранених військових

В межах кластеру для розвитку військових технологій Brave1 українські розробники з команди FoxTac розробили платформу з дистанційним керуванням, яка здатна евакуйовувати поранених з поля бою.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Згідно з повідомленням, платформа оснащена системою повного приводу і дає змогу їздити як на колісному ходу, так і на гусеничному. Платформа захищена від бруду й легко рухається важким бездоріжжям. Керувати ним можна з відстані до 700 метрів, а запас ходу платформи — до 10 км.

"Конкретно цим роботом може керувати оператор за 700 метрів від того місця, де лежить поранений. Тобто оператор в безпеці, а це можливість і зберегти життя оператора, і врятувати пораненого", - написав Федоров.

Він додав, що дослідні зразки FoxTac успішно пройшли попередні випробування і зараз перебувають на стадії кодифікації, після якої платформу можна буде постачати військовим.

Кластер Brave1

Нагадаємо, масштабну платформу для розвитку військових інновацій Brave1 в Україні запустили 26 квітня 2023 року. Це - міжгалузевий проєкт, спільна ініціатива Міністерства оборони, Генерального Штабу ЗСУ, Ради національної безпеки і оборони, Мінцифри, Міністерства стратегічних галузей та Міністерства економіки.

Його мета – стимулювання та підтримка розвитку компаній, які працюють у напрямку оборонних технологій

В межах даного кластеру вже було законтрактовано роботизовані турелі "ШаБля", які дозволять бійцям Сил оборони уражати цілі на фронті дистанційно. ШаБля — це куленепробивна автоматизована система під кулемети, що допомагає бійцям дистанційно знищувати ворога.

Також українські винахідники з Brave 1 розробили систему AD Counter FPV, яка блокує радіочастоти для російських FPV-дронів. Система AD Counter FPV генерує білий шум у радіочастотному діапазоні 850–940 МГц, і FPV-дрон втрачає звʼязок з оператором і стає некерованим. Радіус роботи системи - від 250 метрів, якщо відстань між дроном та оператором дрона становить 3 000 м.