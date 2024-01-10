Самохідна вогнева точка. Brave1 представив нову розробку для військових

Компанія Ukrainian Technical Equipment на базі кластеру для розвитку військових технологій Brave1 розробила рухому вогневу точку UTE MT-1 якою можна керувати дистанційно і на яку встановлюється крупнокаліберний кулемет.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Згідно з повідомленням, чи не найголовнішою перевагою такої самохідної вогневої точки є її дистанційне керування, яке може зберегти життя військових, а дослідний зразок враховує вимоги українських бійців та вже пройшов випробування на полігоні.

"Вже є відгуки й рекомендації за результатами випробувань на полігонах. Зараз проєкт отримав грант від Brave1 на виготовлення двох удосконалених зразків. У планах розробників — установити на точку іншу зброю та перевірити роботу нових режимів зв’язку", - написав Федоров.

Він додав, що окрім дистанційного керування у розробки є ще кілька значних переваг, серед яких малопомітнність, висока прохідність та легкість, через що її зручно транспортувати пікапом, куди вона заїжджає власним ходом.

Федоров зауважив, що технології та інновації допомагають ефективніше нищити ворога і закликав долучатися до кластеру Brave1.

Додамо, Україна активно розвиває свої оборонні можливості і протягом останнього року значно збільшила виробництво снарядів та дронів. Проте Київ, як і раніше, має велику залежність від союзників і покладається на їхню допомогу.