Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Промышленность
Дата публикации

Самоходная огневая точка. Brave1 представил новую разработку для военных

Самоходная огневая точка. Brave1 представил новую разработку для военных
Brave1 представил новую разработку для военных. Фото: министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров

Компания Ukrainian Technical Equipment на базе кластера для развития военных технологий Brave1 разработала подвижную огневую точку UTE MT-1, которой можно управлять дистанционно и на которую устанавливается крупнокалиберный пулемет.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Согласно сообщению, едва ли не главным преимуществом такой самоходной огневой точки является ее дистанционное управление, которое может сохранить жизнь военных, а опытный образец учитывает требования украинских бойцов и уже прошел испытания на полигоне.

"Уже есть отзывы и рекомендации по результатам испытаний на полигонах. Сейчас проект получил грант от Brave1 на изготовление двух усовершенствованных образцов. В планах разработчиков установить на точку другое оружие и проверить работу новых режимов связи", - написал Федоров.

Он добавил, что кроме дистанционного управления в разработке есть еще несколько значительных преимуществ, среди которых малозаметность, высокая проходимость и легкость, поэтому удобно транспортировать пикапом, куда она заезжает собственным ходом.

Федоров отметил, что технологии и инновации помогают более эффективно уничтожать врага и призвал присоединяться к кластеру Brave1.

Украина активно развивает свои оборонные возможности и в течение последнего года значительно увеличила производство снарядов и дронов. Однако Киев по-прежнему имеет большую зависимость от союзников и полагается на их помощь.

Автор:
Татьяна Гойденко