Самоходная огневая точка. Brave1 представил новую разработку для военных

Компания Ukrainian Technical Equipment на базе кластера для развития военных технологий Brave1 разработала подвижную огневую точку UTE MT-1, которой можно управлять дистанционно и на которую устанавливается крупнокалиберный пулемет.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Согласно сообщению, едва ли не главным преимуществом такой самоходной огневой точки является ее дистанционное управление, которое может сохранить жизнь военных, а опытный образец учитывает требования украинских бойцов и уже прошел испытания на полигоне.

"Уже есть отзывы и рекомендации по результатам испытаний на полигонах. Сейчас проект получил грант от Brave1 на изготовление двух усовершенствованных образцов. В планах разработчиков установить на точку другое оружие и проверить работу новых режимов связи", - написал Федоров.

Он добавил, что кроме дистанционного управления в разработке есть еще несколько значительных преимуществ, среди которых малозаметность, высокая проходимость и легкость, поэтому удобно транспортировать пикапом, куда она заезжает собственным ходом.

Федоров отметил, что технологии и инновации помогают более эффективно уничтожать врага и призвал присоединяться к кластеру Brave1.

Украина активно развивает свои оборонные возможности и в течение последнего года значительно увеличила производство снарядов и дронов. Однако Киев по-прежнему имеет большую зависимость от союзников и полагается на их помощь.