Будут уничтожать врага: Украина впервые законтрактовала роботизированные турели "ШаБля"

В рамках кластера для развития военных технологий Brave1 в Украине впервые законтрактовали роботизированные турели "ШаБля". Они позволят бойцам сил обороны поражать цели на фронте дистанционно.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Технологически усиливаем армию с Brave1 - государство впервые законтрактовало роботизированные турели ШаБля", - отметил он.

Оружие современной войны

По словам Федорова, ШаБля — это пуленепробиваемая автоматизированная система под пулеметы, помогающая бойцам дистанционно уничтожать врага.

Именно благодаря дистанционной работе турель сохраняет жизнь и здоровье пулеметчиков.

"ШаБля - это инновация и пример оружия современной войны. Разработка перешла со стартапа в состоявшийся проект, который контрактует государство", - подчеркнул Федоров.

Он добавил, что сегодня основная задача — помогать создавать инновации, чтобы они быстрее доходили до поля боя и быстрее применялись.

"Мы должны сеять стартапы и давать молодым предпринимателям создавать проекты, которые изменяют ситуацию на поле боя. Технологии помогают сохранять жизнь нашим воинам и быть эффективными", - подчеркнул Федоров.

Министр отметил, что технологии и инновации помогают более эффективно уничтожать врага и призвал разработчиков присоединяться к кластеру Brave1.

О "ШаБле"

Ранее Минобороны допустило к эксплуатации автоматическую турель "ШаБля".

Тогда было допущено к эксплуатации сразу три образца модулей "ШаБля".

"Боевой модуль применяют для ведения разведки с целью выявления целей на поле боя и поражения живой силы противника, борьбы с легкобронированной техникой и огневыми позициями врага", - отмечали в Минобороны.

Заметим, модуль "ШаБля" для крупнокалиберного пулемета представляет собой подвижную платформу с возможностью установки АГС, ПКТ, ПКМ. Также на модуль можно установить видеокамеры, тепловизоры, дальномеры и другую оптику.

Модуль предназначен для уничтожения живой силы и лёгкой бронетехники. Находясь в бронированном автомобиле или дистанционно координируя платформой, оператор остается в безопасности.

Благодаря максимально упрощенной и надежной конструкции "Шабли" она быстро ремонтируется.