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Будут уничтожать врага: Украина впервые законтрактовала роботизированные турели "ШаБля"
В рамках кластера для развития военных технологий Brave1 в Украине впервые законтрактовали роботизированные турели "ШаБля". Они позволят бойцам сил обороны поражать цели на фронте дистанционно.
Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"Технологически усиливаем армию с Brave1 - государство впервые законтрактовало роботизированные турели ШаБля", - отметил он.
Оружие современной войны
По словам Федорова, ШаБля — это пуленепробиваемая автоматизированная система под пулеметы, помогающая бойцам дистанционно уничтожать врага.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Именно благодаря дистанционной работе турель сохраняет жизнь и здоровье пулеметчиков.
"ШаБля - это инновация и пример оружия современной войны. Разработка перешла со стартапа в состоявшийся проект, который контрактует государство", - подчеркнул Федоров.
Он добавил, что сегодня основная задача — помогать создавать инновации, чтобы они быстрее доходили до поля боя и быстрее применялись.
"Мы должны сеять стартапы и давать молодым предпринимателям создавать проекты, которые изменяют ситуацию на поле боя. Технологии помогают сохранять жизнь нашим воинам и быть эффективными", - подчеркнул Федоров.
Министр отметил, что технологии и инновации помогают более эффективно уничтожать врага и призвал разработчиков присоединяться к кластеру Brave1.
О "ШаБле"
Ранее Минобороны допустило к эксплуатации автоматическую турель "ШаБля".
Тогда было допущено к эксплуатации сразу три образца модулей "ШаБля".
"Боевой модуль применяют для ведения разведки с целью выявления целей на поле боя и поражения живой силы противника, борьбы с легкобронированной техникой и огневыми позициями врага", - отмечали в Минобороны.
Заметим, модуль "ШаБля" для крупнокалиберного пулемета представляет собой подвижную платформу с возможностью установки АГС, ПКТ, ПКМ. Также на модуль можно установить видеокамеры, тепловизоры, дальномеры и другую оптику.
Модуль предназначен для уничтожения живой силы и лёгкой бронетехники. Находясь в бронированном автомобиле или дистанционно координируя платформой, оператор остается в безопасности.
Благодаря максимально упрощенной и надежной конструкции "Шабли" она быстро ремонтируется.