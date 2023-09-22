Джонсон оценил. "ШаБля" отправляется на фронт: чем поможет боевой модуль ВСУ

Минобороны допустило к эксплуатации первый дистанционно управляемый разведывательный боевой модуль "ШаБля".

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что допущено к эксплуатации сразу три образца модулей "ШаБля".

"Боевой модуль применяют для ведения разведки с целью выявления целей на поле боя и поражения живой силы противника, борьбы с легкобронированной техникой и огневыми позициями врага", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что благодаря командной работе разработчиков и Акселератора Минобороны удалось ускорить преодоление препятствий на пути допуска "ШаБли" к эксплуатации.

"Мы рады, что украинскую "ШаБлю" высоко оценивают не только наши воины и в Минобороны, но и такие большие друзья Украины, как экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон", - прокомментировал лидер команды разработчиков.

Что такое "ШаБля"

Заметим, модуль "ШаБля" для крупнокалиберного пулемета представляет собой подвижную платформу с возможностью установки АГС, ПКТ, ПКМ. Также на модуль можно установить видеокамеры, тепловизоры, дальномеры и другую оптику.

Модуль предназначен для уничтожения живой силы и лёгкой бронетехники. Находясь в бронированном автомобиле или дистанционно координируя платформой, оператор остается в безопасности.

Благодаря максимально упрощенной и надежной конструкции "ШаБли" она быстро ремонтируется.

Заметим, оборонно-промышленный комплекс Украины создал и наладил производство новой ракеты.

Разработка уже доказала свою эффективность – именно этой ракетой уничтожили российскую зенитно-ракетную систему большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф" 23 августа.