Джонсон оцінив. "ШаБля" відправляється на фронт: чим допоможе бойовий модуль ЗСУ

Міноборони допустило до експлуатації перший дистанційно-керований розвідницький бойовий модуль "ШаБля".

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що допущено до експлуатації відразу три зразки модулів "ШаБля".

"Бойовий модуль застосовують для ведення розвідки з метою виявлення цілей на полі бою та ураження живої сили противника, боротьби з легкоброньованою технікою і вогневими позиціями ворога", - йдеться в повідомленні.

У відомстві наголошують, що завдяки командній роботі розробників та Акселератора Міноборони вдалось пришвидшити подолання перешкод на шляху допуску "ШаБлі" до експлуатації.

"Ми раді, що українську "ШаБлю" високо оцінюють не тільки наші воїни та в Міноборони, але й такі великі друзі України, як експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон", — прокоментував лідер команди розробників.

Що таке "ШаБля"

Зауважимо, модуль "ШаБля" для крупнокаліберного кулемета являє собою рухому платформу з можливістю установки АГС, ПКТ, ПКМ. Також на модуль можна встановити відеокамери, тепловізори, далекоміри та іншу оптику.

Модуль призначений для знищення живої сили і легкої бронетехніки. Перебуваючи в броньованому автомобілі, або дистанційно координуючи платформою, оператор залишається в безпеці.

Завдяки максимально спрощеній й надійній конструкції "ШаБлі" вона швидко ремонтується.

Зауважимо, оборонно-промисловий комплекс України створив та налагодив виробництво нової вітчизняної ракети.

Розробка вже довела свою ефективність — саме цією ракетою знищили російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 "Тріумф" 23 серпня.