В Україні створили антидронову рушницю проти "мавіків" (ВІДЕО)

Український виробник Piranha Tech створив та випустив антидронову рушницю, яка перехоплює контроль над Mavic3.

Про це в середу, 30 серпня, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в Facebook.

Він протестував розробку разом з командою Brave1. Міністр зауважив, що росіяни активно використовують Mavic3 для розвідки та атаки на позиції Сил оборони.

"На відео — перевіряю антидронову рушницю від українського виробника Piranha Tech. Завдяки їй посадив один із найпопулярніших коптерів — Mavic 3. Продовжуємо робити все, щоб ефективно протидіяти ворожим дронам та зберігати життя наших воїнів", — розповів Федоров.

Нагадаємо, що паралельно в рамках проєкту "Армія дронів" триває навчання операторів БПЛА.

Проєкт "Армія дронів" було запущено Генштабом ЗСУ, Мінцифри та фандрейзинговою платформою United24 з липня 2022 року.