Подарунок сепаратистам. Росія відправила у Карабах сотні ударних дронів

Китайські розвідувально-ударні дрони DJI Mavic 3 Fly More Combo із системами скиданнявибухівки опинилися на озброєнні сепаратистських сил в Карабаху. Традиційно спонсором цьоговиступила Росія.

Про це повідомляє Телеграф з посиланням на телеграм-канал AZfront.

Відповідно до розвідінформації, розпорядження про постачання дронів віддав особисто заступник начальника Генштабу РФ Олексій Кім. Нелегальною доставкою вантажу в азербайджанськийКарабах у зону відповідальності російського військового контингенту керував майор ЗС РФ ЛеонідСадовий. За прийом дронів у росіян з боку сепаратистів відповідав артилерист Норайр Нельсон Асланян. За даними ГУР, постачання основної партії дронів було здійснено в останні кількамісяців.

Як зазначає Azfront, інформацію ГУР про таємне постачання дронів вірменським сепаратистам у Карабаху каналу надало те ж саме джерело, яке 13 травня повідомило про початок поставок до Вірменії французької військової техніки. За місяць ці дані підтвердив екс-радник МіноборониФранції Еммануель Дюпюї.

Ще у березні було опубліковано дані, що свідчать про те, що Головне управління розвідки тримає в полі зору зв'язки РФ з Вірменією у військовій сфері. У квітні керівник ГУР Буданов публічнопродемонстрував, що його відомство уважно відстежує військовий контингент РФ у Карабаху.

Довідка: DJI Mavic 3 Fly More Combo є чи не найзатребуванішим дроном у військових діях в Україні – причому, з обох боків. Він застосовується для ведення розвідки, коригування вогню та бомбометання.

Система скидання, що встановлюється на цих дронах, дозволяє скидативибухівку загальною вагою до 500 г. Бомбометання здійснюється разово або порційно (по черзі) з висоти близько 60 м. Максимальна висота - до 500 м, відстань - до 30 км, максимальний часпольоту - 46 хвилин.