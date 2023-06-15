Подарок сепаратистам. Россия отправила в Карабах сотни ударных дронов

Китайские разведывательно-ударные дроны DJI Mavic 3 Fly More Combo с системами сброса взрывчатки оказались на вооружении сепаратистских сил в Карабахе. Традиционно спонсором этого выступила россия.

Об этом сообщает Телеграф со ссылкой на телеграмм-канал AZfront.

Согласно развединформации, распоряжение о поставках дронов отдал лично заместитель начальника Генштаба РФ Алексей Ким. Нелегальной доставкой груза в азербайджанский Карабах в зону ответственности российского военного контингента руководил майор ВС РФ Леонид Садовой. За прием дронов у россиян со стороны сепаратистов отвечал артиллерист Норайр Нельсон Асланян. По данным ГУР, поставки основной партии дронов были осуществлены в последние несколько месяцев.

Как отмечает Azfront, информацию ГУР о тайных поставках дронов армянским сепаратистам в Карабахе каналу предоставил тот же источник, который 13 мая сообщил о начале поставок в Армению французской военной техники. Через месяц эти данные подтвердил экс-советник Минобороны Франции Эммануэль Дюпюи.

Еще в марте были опубликованы данные, свидетельствующие о том, что Главное управление разведки держит в поле зрения связи РФ с Арменией в военной сфере. В апреле руководитель ГУР Буданов публично продемонстрировал, что его ведомство внимательно отслеживает военный контингент РФ в Карабахе.

Справка: DJI Mavic 3 Fly More Combo является едва ли не самым востребованным дроном в военных действиях в Украине – причем с обеих сторон. Он применяется для разведки, корректировки огня и бомбометания. Система сброса, устанавливаемая на этих дронах, позволяет сбрасывать взрывчатку общим весом до 500 г. Бомбометание осуществляется разово или порционно (поочередно) с высоты около 60 м. Максимальная высота – до 500 м, расстояние – до 30 км, максимальное время полета – 46 минут.