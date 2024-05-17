Правоохоронці затримали власника "Укрдонінвест" Кропачова - ЗМІ

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з Національною поліцією затримали Віталія Кропачова - власника ТОВ "Краснолиманське", що належить до групи компаній ТОВ "Укрдонінвест".

Про це повідомили джерела у Економічної правди у правоохоронних органах.

За даними слідства, Віталій Кропачов завдав державі збитків на понад 2 мільярди гривень через махінації у вугільній сфері через своє підприємство та співробітників Міністерства енергетики і Державної податкової служби.

За даними ЗМІ, уродженець міста Торез Донецької області Віталій Кропачов є власником "Укрдонінвесту" (вугільний бізнес та видобуток газу).

Відомо, 13 березня "Укрдонінвест" (99,9% фірми володіє бізнесмен Віталій Кропачов) придбав на аукціоні ДП "Білгород-Дністровський МТП" за 220 млн 100 грн.

В квітні 2023 Кропачов відмовився від купівлі Білгород-Дністровського морського порту на етапі погодження умов договору купівлі-продажу з регіональним відділенням ФДМУ.

За даними ЕП, Кропачов викупив кілька збагачувальних фабрик на підконтрольній частині Донбасу, а у 2017 році придбав у Ігоря Гуменюка та партнерів шахту "Краснолиманська", яка з часом стала одним із найуспішніших вугільних підприємств України і здійснює видобуток на вугільних пластах підприємства в рамках договору з ним до грудня 2032 року.

Окрім цього, Кропачов почав розвивати медіанапрямок та у 2019 році купив два телеканали – "Інфо24" і "Так TV". У грудні 2021 року він придбав компанію "Ера продакшн". Влітку 2022 він купив компанію "Корона Санрайс", яка володіла цифровою ліцензією на трансляцію "4 каналу". У 2023 запустив телеканал Ukraine World News.