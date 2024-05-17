Правоохранители задержали владельца "Укрдонинвест" Кропачева - СМИ

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с Национальной полицией задержали Виталия Кропачева - владельца ООО "Краснолиманское", принадлежащего к группе компаний ООО "Укрдонинвест".

Об этом сообщили источники Экономической правды в правоохранительных органах.

По данным следствия, Виталий Кропачев нанес государству ущерб более чем на 2 миллиарда гривен из-за махинации в угольной сфере через свое предприятие и сотрудников Министерства энергетики и Государственной налоговой службы.

По данным СМИ, уроженец города Торез Донецкой области Виталий Кропачев является владельцем "Укрдонинвеста" (угольный бизнес и добыча газа).

Известно, 13 марта "Укрдонинвест" (99,9% фирмы владеет бизнесмен Виталий Кропачёв) приобрел на аукционе ГП "Белгород-Днестровский МТП" за 220 млн 100 грн.

В апреле 2023 года Кропачев отказался от покупки Белгород-Днестровского морского порта на этапе согласования условий договора купли-продажи с региональным отделением ФГИУ.

По данным ЭП, Кропачев выкупил несколько обогатительных фабрик на подконтрольной части Донбасса, а в 2017 году приобрел у Игоря Гуменюка и партнеров шахту "Краснолиманская", которая со временем стала одним из самых успешных угольных предприятий Украины.

Кроме этого, Кропачев начал развивать медианаправление и в 2019 году купил два телеканала - "Инфо24" и "Так TV". В декабре 2021 года он приобрел компанию "Эра продакшн". Летом 2022 года он купил компанию "Корона Санрайс", которая владела цифровой лицензией на трансляцию "4 канала". В 2023 году запустил телеканал Ukraine World News.