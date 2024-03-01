ГП "Белгород-Днестровский морской торговый порт" снова попытаются продать на онлайн-аукционе

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставил на приватизационный онлайн-аукцион ЕИК государственного предприятия "Белгород-Днестровский морской торговый порт". Торги запланированы на 21 марта 2024 года, стартовая цена актива составляет 183,9 млн. грн.

Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.

"Этот порт – не только важный для экспортной логистики, но и мощный катализатор для регионального развития. Стратегическое расположение и развитая инфраструктура делают его привлекательным для инвесторов, желающих вложить свои средства в перспективный объект", – отметил глава ФГИУ Виталий Коваль.

В ФГИ добавили, что по условиям аукциона покупатель должен погасить задолженность по заработной плате и перед бюджетом. По состоянию на 30.09.2023 г. этот совокупный долг составил 105,5 млн грн. А также уплатить НДС в размере 20% финальной стоимости объекта.

Предыдущие попытки продать ГП "Белгород-Днестровский морской торговый порт"

Напомним, предыдущая неудачная попытка продать Белгород-Днестровский порт произошла летом 2023 года. Фонд госимущества назначил аукцион по продаже "Белгород-Днестровского морского торгового порта" на 6 июня, стартовая цена была выше предыдущей -184,92 млн грн (без НДС). Однако покупатель так и не нашелся.

Первый аукцион, назначенный на 3 марта 2023 года, не состоялся из-за отсутствия заявок.

Следующие торги уже со вдвое сниженной ценой были запланированы на 13 марта. Вместо начальной – 187 млн гривен, просили 93,7 млн гривен.

ГП "Белгород-Днестровский МТП" удалось продать во время второй попытки. Самым высоким предложением была сумма в 220 млн 100 грн.

Победителем аукциона стало ООО "Укрдонинвест". Согласно данным "Опендатабота", 99,9% фирмы владеет бизнесмен Виталий Кропачев.

В апреле-2023 стало известно, что Кропачев отказался от покупки Белгород-Днестровского морского порта на этапе согласования условий договора купли-продажи с региональным отделением ФГИУ.

О ГП "Белгород-Днестровский морской торговый порт"

Белгород-Днестровский морской торговый порт – международный универсальный транспортный узел, специализирующийся на перегрузке лесовых, сыпучих, строительных и зерновых грузов, а также железорудных окатков и металлопродукции. Перевалка осуществляется как из сухопутных видов транспорта на морские суда, так и в обратном направлении.

ЕИК расположен на территории площадью 64,4 га. Он состоит из 59 га основной производственной территории порта в городе Белгород-Днестровский и 5,4 га территории портового пункта Бугаз, расположенного в поселке Затока. Общая площадь построек составляет 31,3 тыс. кв.м.

Заход судов осуществляется подходным каналом морской части Днестровско-Царьградского устья протяженностью 1,5 км и Днестровско-Лиманской части – 14,5 км. Глубина подходного канала составляет 3.0 м (паспортная 3.5-4.5 м).

Порт имеет развитую инфраструктуру, собственные железнодорожные пути, а также инженерные сети: водопровод, теплотрассу, кабельные линии 0,4 кВт и высоковольтные линии мощностью 10 кВт.