ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" знову спробують продати на онлайн-аукціоні

Фонд державного майна України (ФДМУ) виставив на приватизаційний онлайн-аукціон єдиний майновий комплекс державного підприємства "Білгород-Дністровський морський торговельний порт". Торги заплановані на 21 березня 2024 року, стартова ціна активу становить 183,9 млн грн.

Про це повідомила пресслужба ФДМУ.

"Цей порт – не лише важливий для експортної логістики, але й потужний каталізатор для регіонального розвитку. Стратегічне розташування та розвинена інфраструктура роблять його привабливим для інвесторів, які бажають вкласти свої кошти в перспективний об’єкт", - зазначив голова ФДМУ Віталій Коваль.

У ФДМУ додали, що за умовами аукціону покупець має погасити заборгованість із заробітної плати та перед бюджетом. Станом на 30.09.2023 року цей сукупний борг становив 105,5 млн грн. А також сплатити ПДВ у розмірі 20% від фінальної вартості об’єкту.

Попередні спроби продати ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт"

Нагадаємо, попередня невдала спроба продати Білгород-Дністровський порт відбулася влітку 2023 року. Фонд держмайна призначив аукціон з продажу "Білгород-Дністровського морського торговельного порту" на 6 червня, стартова ціна була вищою за попередню -184,92 млн грн (без ПДВ). Однак покупець так і не знайшовся.

Перший аукціон, призначений на 3 березня 2023 року, не відбувся через відсутність заявок.

Наступні торги вже зі вдвічі зниженою ціною були заплановані на 13 березня. Замість початкової - 187 млн гривень, просили 93,7 млн гривень.

ДП "Білгород-Дністровський МТП" вдалося продати під час другої спроби. Найвищою пропозицією була сума в 220 млн 100 грн.

Переможцем аукціону стало ТОВ "Укрдонінвест". Згідно з даними "Опендатабот", 99,9% фірми володіє бізнесмен Віталій Кропачов.

В квітні-2023 стало відомо, що Кропачов відмовився від купівлі Білгород-Дністровського морського порту на етапі погодження умов договору купівлі-продажу з регіональним відділенням ФДМУ.

Про ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт"

Білгород-Дністровський морський торговельний порт – міжнародний універсальний транспортний вузол, що спеціалізується на перевантаженні лісових, сипучих, будівельних та зернових вантажів, а також залізорудних окатків та металопродукції. Перевалка здійснюється як з сухопутних видів транспорту на морські судна, так і у зворотному напрямку.

Єдиний майновий комплекс розташований на території площею 64,4 га. Він складається з 59 га основної виробничої території порту у місті Білгород-Дністровський та 5,4 га території портового пункту Бугаз, розташованого в селищі Затока. Загальна площа будівель становить 31,3 тис. кв.м.

Захід суден здійснюється підхідним каналом морської частини Дністровсько-Царгородського гирла довжиною 1,5 км і Дністровсько-Лиманської частини – 14,5 км. Глибина підхідного каналу становить 3.0 м (паспортна 3.5-4.5 м).

Порт має розвинену інфраструктуру, власні залізничні колії, а також інженерні мережі: водопровід, теплотрасу, кабельні лінії 0,4 кВт та високовольтні лінії потужністю 10 кВт.