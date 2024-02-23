Успех на 100 млн гривен: ФГИ провел в "Прозорро.Продажи" аукционы по приватизации, в том числе "Закупнянского карьера"

23 февраля Фонд госимущества Украины провел в государственной электронной торговой системе "Прозорро.Продажи" онлайн-аукционы по приватизации ЕИК "Винницкий научно-исследовательский и проектный институт землеустройства" и ЕИК "Закупнянский карьер".

Об этом сообщили в пресс-службе "Прозорро.Продажи".

По результатам этих онлайн-аукционов после заключения соглашений в государственный бюджет поступит 106,6 млн. гривен.

Отмечается, что "Закупнянский карьер" в Хмельницкой области ФГИУ выставил на торги со стартовой стоимостью более 15,8 млн. гривен. За право приобрести карьер конкурировало 5 участников. Они подняли стоимость актива в 3,5 раза: победитель аукциона должен заплатить 52 млн гривен. Это государственное предприятие также имеет просроченную задолженность почти в 5 млн гривен, которую должен будет оплатить победитель аукциона. Добавим, что это крупный добытчик и производитель декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и глинистого сланца.

Цена "Винницкого научно-исследовательского и проектного института землеустройства" стартовала на торгах с более чем 15,6 млн гривен. На аукционе соревновались 8 участников, по результатам торгов цена выросла в 3,5 раза — до 54,6 млн гривен. Имущество предприятия находится в Виннице, Черновцах, Хмельницком и области. Основным видом деятельности института являются исследования и экспериментальные разработки в области других естественных и технических наук. Победитель торгов по приватизации института кроме суммы, определенной по результатам торгов, должен будет также выплатить долги предприятия более чем на 5,4 млн гривен.

В "Прозорро.Продажи" отметили, что победители аукционов имеют 20 рабочих дней на уплату стоимости лота после дня завершения аукциона. Договор купли-продажи подписывается только после поступления средств в бюджет.

Отметим, что с начала года в государственный и местные бюджеты от малой приватизации поступило более 380 тыс. гривен. Более 200 тыс. гривен поступило из продажи государственных объектов и почти 180 тыс. гривен — из продажи коммунальных.

По состоянию на конец февраля 2024 года в системе объявлено около сотни приватизационных аукционов по продаже государственного и коммунального имущества. Стартовая стоимость активов более 250 тысяч гривен. Принять участие в торгах может каждый желающий, зарегистрировавшись на одной из аккредитованных площадок "Прозорро.Продажи".

Напомним, онлайн-аукционы, проводимые Фондом госимущества по продаже объектов в 2023 году, привели к сбору более 2,6 млрд гривен для государственного бюджета, а приватизация коммунальных объектов вылилась более чем в 650 млн гривен для общин. В целом, государственная электронная система Прозорро. Продажи пополнила бюджеты более чем на 3,3 млрд гривен.

В ФГИУ рассчитывают, что от продажи объектов приватизации в 2024 году в бюджет Украины поступит 4 млрд гривен.

Топовыми предложениями на 2024 год Фонд называет:

Объединенную горно-химическую компанию (ОГХК);

Демуринский горно-обогатительный комбинат (санкционный актив);

ПАО "Центрэнерго";

Одесский припортовый завод;

гостиница "Украина";

ТРЦ Ocean Plaza (санкционный актив);

ЧАО "Индар" (предприятие по производству инсулина);

Уманский ликероводочный завод.

В течение 2024 года должно состояться и более 300 аукционов по продаже объектов малой приватизации. Минимальные поступления от нее прогнозируются на уровне 1 млрд. гривен.