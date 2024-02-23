ФГИ получил в управление отель "Козацький" в центре Киева: будут готовить к приватизации

Кабинет министров Украины передал в управление Фонда госимущества отель "Козацький", который находится в центре столицы рядом со станцией метро Майдан Незалежности.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Передан единственный имущественный комплекс государственного предприятия "Отель "Козацький" Министерства обороны Украины из сферы управления Министерства обороны в сферу управления Фонда государственного имущества в связи с принятием решения о его приватизации", - говорится в его сообщении.

Здание отеля "Козацький" было построено в 1979-1983 годах на месте двухэтажного дома "Гудовского" (названного в честь фотографа, арендовавшего второй этаж под фотоателье). Сначала он носил название "Красная звезда", пока в 1993 году ему не дали имя "Козацький".

Добавим, что до 1993 года гостиница предназначалась для поселения только тех, кто имел отношение к армии. К услугам гостей – 126 номеров разных категорий, несколько конференц-залов и ресторан.

Ранее сообщалось, что Фонд государственного имущества Украины объявил о намерениях приватизировать гостиницу "Украина", которая находится в центре Киева. Причина – гостиница накопила долг в размере более 45 млн грн.

Напомним, онлайн-аукционы, проводимые Фондом госимущества по продаже объектов в 2023 году, привели к сбору более 2,6 млрд гривен для государственного бюджета, а приватизация коммунальных объектов вылилась более чем в 650 млн гривен для общин. В целом, государственная электронная система Прозорро. Продажи пополнила бюджеты более чем на 3,3 млрд гривен.

В ФГИУ рассчитывают, что от продажи объектов приватизации в 2024 году в бюджет Украины поступит 4 млрд гривен.

Топовыми предложениями на 2024 год Фонд называет:

Объединенная горно-химическая компания (ОГХК);

Демуринский горно-обогатительный комбинат (санкционный актив);

ПАО "Центрэнерго";

Одесский припортовый завод;

отель "Украина";

ТРЦ Ocean Plaza (санкционный актив);

ЧАО "Индар" (предприятие по производству инсулина);

Уманский ликероводочный завод.

В течение 2024 года должно состояться и более 300 аукционов по продаже объектов малой приватизации. Минимальные поступления от нее прогнозируются на уровне 1 млрд гривен.