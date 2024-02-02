ФГИ начал процедуру приватизации государственной доли ТРЦ Ocean Plaza

Фонд государственного имущества приступил к процедуре приватизации государственной доли киевского ТРЦ Ocean Plaza. Все вырученные средства пойдут на восстановление страны.

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Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Виталий Коваль.

По его словам, на текущем этапе ФГИ формирует аукционную комиссию, определяющую условия и стартовую цену продажи актива. После этого они будут внесены на утверждение Кабмина.

"Санкционное имущество – важное для ФГИ направление. Ведь средства пойдут на восстановление страны, а успешная компания получит новых проукраинских собственников", - подчеркнул Коваль.

Он добавил, что в настоящее время ФГИ ожидает от ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь", являющегося владельцем ТРЦ Ocean Plaza, предоставление пакета документов о финансово-имущественном положении общества.

"Эта информация необходима для формирования виртуальной комнаты данных, где потенциальные инвесторы смогут ознакомиться с подлинными сведениями о выставленном активе", - пояснил Коваль.

Также до конца февраля 2024 года ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь" должно предоставить финансовую отчетность за прошлый год.

Коваль подчеркнул, что все приватизационные процессы вокруг государственной доли ТРЦ Ocean Plaza проходят в четко определенном законом порядке.

Ocean Plaza: конфискация актива у россиян

В августе 2022 года ТРЦ Ocean Plaza, среди конечных бенефициарных владельцев которого были граждане РФ, передали в управление Нацагентства по розыску и менеджменту активов.

Весной 2023-го Высший антикоррупционный суд принял решение конфисковать активы российских бизнесменов Аркадия и Игоря Ротенбергов. В частности, речь шла об этом торгово-развлекательном центре.

Позже стало известно, что Ocean Plaza перешел в собственность государства – решение о конфискации двух третей ТРЦ, принадлежавших российским представителям, вступило в силу.

А в июне Кабинет министров Украины передал уже государственную часть Ocean Plaza в управление Фонда госимущества.

Как отмечал в октябре тогдашний и. главы Фонда Александр Федоришин, назначать дату аукциона, где будет продан Ocean Plaza, можно будет после того, как правительство включит государственную долю объекта в крупную приватизацию и согласует условия продажи, которые определит аукционная комиссия. Ожидается, что стартовая цена ТРЦ составит 1,3 млрд гривен .