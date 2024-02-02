ФДМУ розпочав процедуру приватизації державної частки ТРЦ Ocean Plaza

Фонд державного майна розпочав процедуру приватизації державної частки київського ТРЦ Ocean Plaza. Всі отримані кошти підуть на відновлення країни.

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Про це повідомив голова Фонду державного майна Віталій Коваль.

За його словами, на поточному етапі ФДМ формує аукціонну комісію, яка визначатиме умови та стартову ціну продажу активу. Після цього вони будуть внесені на затвердження Кабміну.

"Санкційне майно – важливий для ФДМ напрямок. Адже кошти підуть на відновлення країни, а успішна компанія отримає нових проукраїнських власників", - наголосив Коваль.

Він додав, що наразі ФДМ очікує від ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь", яка є власником ТРЦ Ocean Plaza, надання пакета документів про фінансово-майновий стан товариства.

"Ця інформація необхідна для формування віртуальної кімнати даних, де потенційні інвестори зможуть ознайомитися з достовірними та детальними відомостями про виставлений актив", - пояснив Коваль.

Також до кінця лютого 2024 року ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь" повинен надати фінансову звітність за минулий рік.

Коваль підкреслив, що усі приватизаційні процеси довкола державної частки ТРЦ Ocean Plaza відбуваються у чітко визначеному законом порядку.

Ocean Plaza: конфіскація активу в росіян

У серпні 2022 року ТРЦ Ocean Plaza, серед кінцевих бенефіціарних власників якого були громадяни РФ, передали в управління Нацагентства з розшуку та менеджменту активів.

Навесні 2023-го Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення конфіскувати активи російських бізнесменів Аркадія та Ігоря Ротенбергів. Зокрема, йшлося про цей торговельно-розважальний центр.

Пізніше стало відомо, що Ocean Plaza перейшов у власність держави – рішення про конфіскацію двох третин ТРЦ, які належали російським представникам, набрало чинності.

А в червні Кабінет міністрів України передав уже державну частку Ocean Plaza в управління Фонду держмайна.

Як зазначав у жовтні тодішній в.о. голови Фонду Олександр Федоришин, призначати дату аукціону, де буде продано Ocean Plaza, можна буде після того, як уряд включить державну частку обʼєкті до великої приватизації та погодить умови продажу, які визначить аукціонна комісія. Очікується, що стартова ціна ТРЦ становитиме 1,3 млрд гривень.